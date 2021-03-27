هولندا تتجاوز البداية السيئة بفوز على لاتفيا.. وتركيا تواصل التقدم بثلاثية في النرويج

بعد البداية السيئة، عادت هولندا للطريق الصحيح بالفوز على لاتفيا في حضور الجماهير، فيما واصلت تركيا بدايتها القوية بفوز كبير على النرويج.

فازت هولندا على لاتفيا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "يوان كرويف أرينا"، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

الفوز رفع رصيد هولندا للنقطة الثالثة من مباراتين، فيما تجمد رصيد لاتفيا عند لا شيء من النقاط.

التشكيل

فرانك دي بور بدأ اللقاء بـ تيم كرول في حراسة المرمى. ولوك دي يونج كمهاجم، ومن خلفه ميمفيس ديباي، ودافي كلاسين.

حضور جماهيري

أقيمت المباراة في حضور 5 ألاف متفرج على ملعب "يوان كرويف أرينا" في أمستردام.

وصف المباراة

هولندا بدأت المباراة بقوة من أجل تحقيق الفوز، وكادت تسجل الأول في الدقيقة الخامسة. عرضية فوق الحارس، تابعها دافي كلاسين برأسية، وأنقذها إيجورس تاراسوفاس من على خط المرمى.

دافي كلاسين سدد برأسية أخرى في الدقيقة الـ26، لكنها اصطدمت في العارضة العلوية.

لاتفيا ردت في الدقيقة الـ28 بتصويبة من أندرياس كيجنيكاس بجانب القائم بقليل.

وأخيرا جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ31. ستيفين بيرخاوس سدد كرة رائعة بيسراه سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندا بهدف.

الشوط الثاني

الضغط الهولندي تواصل في الشوط الثاني. وكاد لاعبو هولندا يسجلون الثاني في الدقيقة الـ54 بعد دربكة داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع أنقذها في النهاية.

ميمفيس ديباس سدد أيضا في الدقيقة الـ57، لكن الحارس روبيرتس أوزولس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة الـ69، أنهى لوك دي يونج اللقاء بهدف ثاني من ركنية نفذها ديباي، وقابلها لوك دي يونج بلمسة في المرمى مسجلا الثاني.

ميمفيس ديباي كاد يسجل الثالث في الدقيقة الـ76 بعد سلسلة رائعة من المراوغات ثم تصويبة بيسراه، لكن الحارس تصدى لها على مرتين.

فرانك دي بور تدخل هنا وأجرى ثلاثة تبديلات في الدقيقة الـ79 بدخول ريان جرافينبيرش ودوني فان دي بيك وريان بابل بدلا من دافي كلاسين، وجورجينو فينالدوم، ولوك دي يونج.

التبديل الرابع كان في الدقيقة الـ84 بدخول كالفيس ستينجس بدلا من ستيفين بيرخاوس.

وهنا كادت لاتفيا تسجل الأول مرتين. أولا حين انفرد سافلينكيس بالدقيقة الـ82 وسدد بجانب القائم.

والثانية في الدقيقة الـ85 من تصويبة يسارية لـ أندرياس كيجانكيس في القائم الأيمن لـ كرول.

آخر التبديلات كانت في الدقيقة الـ89 بدخول ريمون كروليس بدلا من ميمفيس ديباس، لينتهي اللقاء بفوز هولندا بهدفين مقابل لا شيء.

تركيا والنرويج

وفي نفس المجموعة، فازت تركيا على النرويج بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "لا روزاليدا"، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات.

سجل أوزان توفان هدف المباراة الأول في الدقيقة الرابعة بتصويبة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ26 كادت النرويج تتعادل بتصويبة من أليكساندر سورلوث في القائم.

تركيا عادت وأضافت هدفا ثانيا في الدقيقة الـ28 عن طريق تشاجلار سيونكو برأسية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين.

معاناة النرويج تزايدت في الشوط الثاني بعد هدف ثالث في الدقيقة الـ59. تمريرة من هاكان تشالهان أوجلو، استلمها أوزان توفان ثم أرسل تصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الثالث بشكل رائع.

ولم تتوقف المعاناة النرويجية هنا، فتعرض كريستيان ثورسدفيت للطرد في الدقيقة الـ80، لينتهي اللقاء بفوز تركيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

نتيجة المباراتين رفعت رصيد تركيا للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تأتي مونتنيجرو ثانيا بنفس الرصيد بعد الفوز على جبل طارق بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتحل هولندا ثالثا برصيد ثلاث نقاط، ثم النرويج رابعا بنفس الرصيد، وأخيرا لاتفيا وجبل طارق في المركزين الخامس والسادس بلا رصيد من النقاط.

وفي مباريات أخرى من التصفيات، فازت كرواتيا على قبرص بهدف ماريو باساليتش بالدقيقة الـ40 لحساب المجموعة الثامنة.

الفوز رفع رصيد كرواتيا للنقطة الثالثة، مرتقيا للمركز الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد قبرص عند نقطة في المركز الخامس.

وأخيرا، فازت بيلاروسيا على إستونيا بأربعة أهداف مقابل هدفين لحساب المجموعة الخامسة.

الفوز رفع رصيد بيلاروسيا للنقطة الثالثة من مباراة واحدة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد إستونيا عند لا شيء من النقاط من مباراتين في المركز الخامس والأخير.