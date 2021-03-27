في الظهور الأول لـ إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتلقى هزيمة ودية ثانية أمام أسوان

السبت، 27 مارس 2021 - 20:41

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - الإسماعيلي

خسر الإسماعيلي أمام أسوان بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت على استاد الإسماعيلية.

وسجّل محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلي هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه بالشوط الثاني.

ويعد هذا الظهور هو الأول للإسماعيلي تحت قيادة فنية لمدربه الجديد إيهاب جلال.

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وكان الإسماعيلي قد خسر وديته الأولى في التوقف الدولي الجاري أمام الإنتاج الحربي، مباراة اكتفى جلال بمتابعتها دون أن يديرها فنيًا.

وكان إيهاب جلال قد تولى تدريب الإسماعيلي خلفا لـ دراجان يوفيتش الذي استقال من منصبه.

ويحتل الإسماعيلي المركز 18 –قبل الأخير- في الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الإنتاج الأخير.

الإسماعيلي أسوان
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