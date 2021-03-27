أحمد حسن لـ في الجول: لا يوجد فارق بين لاعب محترف ومحلي في المنتحب.. وعلى البدري الاهتمام بالجانب النفسي

يرى أحمد حسن نجم وقائد منتخب مصر السابق أن مباراة جزر القمر المقبلة فرصة لمشاركة المزيد مع العناصر بعد تأهل الفراعنة الرسمي لكأس الأمم الإفريقية.

وقال أحمد حسن لـFilGoal.com: "بالطبع لابد من منح فرصة للعناصر التي لم تشارك أمام كينيا بعدما تأهلنا رسميا للبطولة".

وأضاف "من الوارد ظهور المجموعة الجديدة من اللاعبين بشكل أفضل وهذا يخلق نوعا من التنافس مع العناصر الأساسية وكل هذا يصب في مصلحة المنتخب".

وأكمل "لا أحب تصنيف اللاعبين داخل صفوف منتخب مصر جميع اللاعبين محترفين سواء اللي من يلعب في الخارج أو في الدوري المصري".

وأشار "انضمام أي لاعب للمنتخب يجعله لاعب دولي وبشكل عام كل اللاعبين محترفين".

وشدد "أقول هذا لإن منتخب مصر مع حسن شحاتة كان قوامه 90% من الدوري المصري ومع ذلك كنا الأفضل في القارة لعدة سنوات، ولذلك لا أحب تقييم لاعب كمحترف خارجي أو محلي، الجميع يلعب لفريق واحد".

وواصل "وبالطبع الجميع ظهر بشكل ومستوى غير جيد بالمرة أمام كينيا وأتمنى أن يتحسن الأداء أمام جزر القمر".

وانتقل للحديث عن محمد النني قائلا: "لا أعرف أبعاد عدم مشاركته أمام كينيا، ولكن تصريحات حسام البدري أنه لم يشارك في المران الأساسي قبل المباراة، وهو نفس الأمر الذي حدث مع أحمد حجازي ولعب بشكل طبيعي".

وأوضح "لذلك يجب أن يتعامل البدري بشكل أذكى مع اللاعبين من الناحية النفسية، لا يصح التعامل مع لاعب بقيمة النني بهذا الشكل خاصة أنه يقدم مستوى مميز مع أرسنال وتطور للغاية هذا الموسم".

وأكمل "لا أرى فوارق كبيرة في لاعبي خط الوسط سواء عمرو السولية أو حمدي فتحي وطارق حامد على محمد النني، ولكن إذا صحت الأقاويل أن اللاعب رفض الإحماء بين شوطي المباراة فوقتها سيكون أخطأ بالفعل".

وأتم تصريحاته "في النهاية أتمنى أن يكون دور حسام البدري النفسي مع اللاعبين أكبر خلال الفترة الحالية".

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون ليتأهل رسميا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جزر القمر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات.