تصفيات إفريقيا - هدف قاتل يغتال أحلام السناجب.. نيجيريا تحرم بنين من التأهل +93

بعد رحلة شاقة وظروف غير عادية عاشها المنتخب النيجيري، كان العقاب لـ بنين في الوقت القاتل، ليجعلنا على موعد مع لقاء حاسم وممتع في الجولة الأخيرة.

فازت نيجيريا على بنين بهدف مقابل لا شيء على ملعب "تشارل دي جول"، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الـ12 من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

الفوز رفع رصيد نيجيريا إلى 11 نقطة، ليضمنوا صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد بنين عند 7 نقاط في المركز الثاني.

باول أونوتشا سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ93 من رأسية من داخل الست ياردات.

الموقف الحالي

1-نيجيريا: 11 نقطة.

2-بنين: 7 نقاط.

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3-سييراليون: 4 نقاط.

4-ليسوتو: 3 نقاط.

نيجيريا تأهلت عن المجموعة رسميا إلى كأس الأمم الإفريقية، فيما تأجل حسم البطاقة الثانية عن المجموعة إلى الجولة الأخيرة.

بنين ستحل ضيفا على سييراليون في الجولة الأخيرة. ستكون بنين بحاجة إلى التعادل أو الخسارة بفارق هدف للتأهل.

على الجهة الأخرى، ستكون سييراليون مطالبة بالفوز بهدفين على بنين للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية بفارق المواجهات المباشرة.

قبل المباراة

المباراة التي سافرت نيجيريا لها عبر البحار للتغلب على قيود السفر بسبب فيروس كورونا، وبعد رحلة طويلة، وصل النسور إلى بورتو نوفو عاصة بنين.

ولم تتوقف معاناة نيجيريا هنا، ففوجئت البعثة بقطع التيار الكهربائي عن المران الأخير للفريق قبل اللقاء مساء أمس الجمعة.

بعد كل ذلك كان عقاب نيجيريا لـ بنين بفوز قاتل، يضمن الصدارة لـ نيجيريا، ويرمي بنين للمعاناة في الجولة الأخيرة خارج الأرض.

دقائق أخيرة حاسمة

نيجيريا كادت تحسم اللقاء في الدقيقة الـ89 برأسية قاتلة من أوسمين، لكن ألاجبي حارس بنين تألق وتصدى لها وحولها إلى ركنية.

نيجيريا واصلت الضغط المتأخر بعرضية في الدقيقة الـ92، لكن عبد الخالد أدينون حولها إلى ركنية قبل متابعة أوسيمان، وظهرت الابتسامة على وجهه بعدما أنقذ فريقه.

لكن سعادى عبد الخالد لم تدم، إذ كان العقاب بهدف الفوز من الركنية. الركنية نفذت وأبعدها الدفاع، ليقابلها لاعبو نيجيريا برأسية يتصدى لها الحارس ألاجبي، ويتابعها باول أونوتشا برأسية أخرى في المرمى الخالي، مسجلا هدف الفوز.

الفوز رفع رصيد نيجيريا إلى 11 نقطة، ليضمنوا صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد بنين عند 7 نقاط في المركز الثاني.