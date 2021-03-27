طه إسماعيل لـ في الجول: لا داعي لاستدعاء النني للمنتخب إذا لم يشارك

يرى طه إسماعيل نجم الأهلي السابق ضرورة الاستفادة من محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي في منتخب مصر.

محمد النني النادي : أرسنال مصر

وقال طه إسماعيل لـFilGoal.com: "طريقة لعب النني مع منتخب مصر وقت هيكتور كوبر اختلفت كثيرا عن الآن، واللاعب تطور للغاية مع أرسنال ويتقدم للزيادة الهجومية ويسجل الأهداف".

وأضاف "إذا لم يشارك النني مع المنتخب فلا داعي من استدعائه، لأنه لاعب كبير ويلعب لفريق كبير في أقوى دوري في العالم".

رئيس لجنة التخطيط السابق في الأهلي أضاف "منتخب مصر من الأساس ليس لديه رفاهية الاختيار من اللاعبين المحترفين، لأن عدد المحترفين قليل للغاية، وعندنا تضم لاعبا محترفا للمنتخب يجب أن يشارك".

وأشار "لا أهاجم حسام البدري بالتأكيد ولكني أريد توضيح أن مستوى النني تطور كثيرا، وهذا لا يقلل من البدري وهو في النهاية صاحب القرار".

وانتقل طه إسماعيل للحديث عن أسباب ظهور المنتخب بشكل غير جيد أمام كينيا في المباراة السابقة قائلا: "لا شك أن تجمعات المنتخب قليلة ويجب أخذ ذلك في الاعتبار، والدوري المصري مشحون وبالطبع عدم وجود تجمعات أثر على المستوى الفني".

وتابع "الاهتمام كان بتشكيل المنتخب ومن سيشارك ولم يكن الاهتمام بالأداء وطريقة اللعب".

واستمر في تصريحاته "يجب أن يكون هناك واجابات واضحة، كيف سنهاجم وكيف سندافع وكيف سنطبق الضغط في الملعب".

وأوضح "المنتخب تقدم بهدف على كينيا وكان يجب الاستحواذ في وسط الملعب للحفاظ على هذا التقدم ولكن خطوط الملعب لم تكن قريبة من بعضها ولا يوجد ضغط على جانبي الملعب مع عدم عودة صلاح وتريزيجيه للدفاع".

وأتم تصريحاته "ينقصنا أيضا عامل الخبر رغم وجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين والكبار، ولكن عندما يكون المنتخب متقدم في النتيجة يجب الاستحواذ على الكرة بشكل تدريجي وهذا يأتي بفضل الخبرة".

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون ليتأهل رسميا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جزر القمر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات.