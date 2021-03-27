نبيه: التقسيمة طمأنتنا على حالة الفريق البدنية

كشف أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن مكاسب الفريق من تقسيمة اليوم التي خاضها على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد إلغاء ودية أمس أمام شباب القلعة البيضاء.

وأكد نبيه أنه تم عمل اختبار بدني للاعبين أمس، وتأكد من وصولهم إلى معدل بدني جيد، وعليه تم عمل تقسيمة اليوم بين الفريق على شوطين بطاقم تحكيم تم استقدامه خصيصا لهذه التقسيمة.

وشدد المدرب العام للزمالك على أن التقسيمة شهدت ندية قوية بين الفريق صاحب القميص الأسود، والآخر صاحب القميص المووف، وظهر اللاعبون بشكل بدني وفني طيب.

نبيه أضاف "المميز في هذه التقسيمة هو التحدي القوي بين اللاعبين، والدليل أن نتيجتها حسمت في الدقائق الأخيرة بالتعادل بثلاثية لكل فريق".

وأشار أسامة نبيه إلى أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اطمأن اليوم على الحالة البدنية للاعبين، والتي تحسنت بشكل كبير عن بداية التدريبات، وكذلك الحالة الفنية بتسجيل ستة أهداف، وتقديم أداء خططي جيد.

واختتم نبيه بأن هناك إصرارا وتحديا من الجميع داخل الفريق، على تقديم أداء ونتيجة طيبة أمام المولودية الجزائري بتحقيق الفوز، وحصد نقاط اللقاء الثلاث، وعليه تتم مواصلة العمل المستمر من أجل تحقيق هذا الهدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.