دزيوبا يقود روسيا لتخطي سلوفينيا.. ويصير على بعد هدف من الرقم التاريخي

فازت روسيا على ضيفتها سلوفينيا بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب سوتشي، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

وسجّل المخضرم أرتيم دزيوبا هدفي روسيا، فيما سجل يوسيب إليتشيتش هدف سلوفينيا الوحيد.

لترفع روسيا رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة، بينما تجمّد رصيد سلوفينيا عند 3 نقاط في المركز الثاني، بانتظار نتائج بقية المباريات.

وتضم المجموعة أيضا: كرواتيا، وسلوفاكيا، وقبرص، ومالطا.

وتعد تلك الهزيمة هي الأولى لـ سلوفينيا بعد 9 مباريات متتالية لم يخسرها خلالها رفاق يان أوبلاك.

كما لم تستقبل شباك سلوفينيا إلا هدف واحد خلال تلك المباريات التسعة كان بواسطة كوسوفو في نوفمبر الماضي.

وترجع الخسارة الأخيرة لـ سلوفينيا إلى نوفمبر 2019 يوم السقوط بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرض بولندا ضمن تصفيات يورو 2020.

وشهدت مباراة روسيا وسلوفينيا حضور حوالي 15 ألف مشجع في الملعب في مشهد نادر خلال عصر كورونا.

روسيا افتتحت التسجيل بالدقيقة 26 عن طريق القائد دزيوبا بعد تمريرة دالر كوزيايف.

قبل أن يضاعف دزيوبا النتيجة بنفسه في الدقيقة 35 في متابعة لتسديدة أليكساندر جولوفين المرتدة من العارضة.

ليرفع دزيوبا رصيده إلى 29 هدفا دوليا مع روسيا، بفارق هدف واحد عن أليكساندر كيرجاكوف الهداف التاريخي بـ 30 هدفا.

🇷🇺 Top scorers for Russia: ⚽️3⃣0⃣ Aleksandr Kerzhakov ⚽️2⃣9⃣ Artem Dzyuba#WCQ pic.twitter.com/y83tDtEPZw — European Qualifiers (@EURO2020) March 27, 2021

الإثارة تواصلت في الشوط عندما قلّص إليشيتش نجم أتالانتا الفارق لـ سلوفينيا في الدقيقة 36 بتسديدة جميلة.

لكن الشوط الثاني لم يعرف جديدا، وانتهى على انتصار روسي رغم الظهور السلوفيني القوي.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة السابعة، فازت مونتينجرو على ضيفتها جبل طارق بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجّلت مونتينجرو أهدافها بواسطة فاتوس بيتشيراي، وماركو سيميتش، وزاركو توماسيفيتش، وستيفان يوفيتيتش في الدقائق 26، و43، و53، و80.

فيما سجل منتخب جبل طارق هدفه الوحيد عن طريق ريتشي ستيتشي في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

لتصل مونتينجرو إلى النقطة السادسة من مباراتين في صدارة المجموعة، ويظل رصيد جبل طارق خاليا من النقاط.

وتضم المجموعة أيضا: النرويج، وهولندا، وتركيا، ولاتفيا.