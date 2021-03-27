في الدرجة الثانية – إثارة كبرى بين المنيا وبني سويف.. وتعادل الشرقية للدخان

أقيمت اليوم السبت، مباريات الجولة الـ19 من المجموعة الثالثة (الصعيد) لدوري الدرجة الثانية المصري.

تعادل المتصدر الشرقية للدخان مع ديروط بهدفين لكل فريق. تقدم ديروط بهدفين سجلهما أحمد أدم وأحمد رجب، وتعادل للدخان مصطفى الحر، ومحمد حسن.

التعادل رفع رصيد الدخان إلى 41 نقطة في صدارة الجدول، ورفع رصيد ديروط إلى 29 نقطة في المركز الخامس.

وتعادل المنيا مع بني سويف بهدفين لكل فريق. سجل محمد سمارة هدفين للمنيا وسجل قمحة ومعتز محروس من ركلة جزاء لبني سويف، وأضاع أسامة مرعي ركلة جزاء لبني سويف.

المنيا ارتفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، وبني سويف ارتفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع.

وتم نقل عبد الواحد عبد العزيز لاعب بني سويف للمستشفي بعد إصابته خلال اللقاء.

وانتصر الألومنيوم على كيما أسوان بهدفي مراد صبري وميدو، ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، وظل كيما أسوان في المركز 14 برصيد 17 نقطة.

وانتصر الفيوم على شبان قنا بهدفين مقابل هدف، سجل للفيوم أحمد عبد الباقي وأنس شندي، وسجل لشبان قنا عبد االله شاهين.

الفيوم ارتفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع.

وانتصر مركز شباب سٌمٌسطا على الإعلاميين بهدف يوسف جاره، وارتفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز 11.

وفاز تليفونات بني سويف على بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز 12.

وانتصر أسمنت أسيوط على طهطا بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الأسمنت إلى 14 نقطة في المركز 15، وتراجع طهطا للمركز 16 برصيد 12 نقطة.

سوهاج تعادل مع قنا بهدف لكل فريق، قنا تقدم بهدف فوزي شعبان وتعادل محمد ناجح من ركلة جزاء لسوهاج.

سوهاج ارتفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، وقنا إلى 25 نقطة في المركز الثامن.