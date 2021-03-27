قبل مواجهة كازاخستان.. ديشامب: سنعاني من فارق التوقيت والعشب الصناعي

السبت، 27 مارس 2021 - 17:54

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب

عدد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، الصعوبات التي ستواجه بلاده في مواجهة أذربيجان.

فرنسا تحل ضيفة على كازاخستان مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022.

وصرّح ديشامب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "نعرف جيدا المنتخب الفرنسي، أعرف فريقي".

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وأضاف: "الصعوبات التي نواجهها هي فارق التوقيت، الليلة كانت قصيرة لكثير من اللاعبين".

وتابع: "كما أن العشب صناعي وهو أمر غير اعتيادي للاعبيني، لكننا ندرك أن هذا هو الوضع الذي سنلعب فيه غدا".

وشدد: "سنحاول التأكد من أن نكون في أعلى مستوى لنا أمام منافس ليس لديه ما يخسره".

وأوضح: "تسجيل الأهداف لا يتوقف فقط على عدد المهاجمين الذين تدفع بهم في تشكيلتك. يجب أن نخلق الصعوبات للمنافس".

وأضاف: "بوجبا ليس في أفضل حالاته، هذا واضح. كما أن دخوله أمام أوكرانيا تزامن مع وقت لم تكن فرنسا تلعب فيه بشكل جيد".

وأكمل: "من الجيد أنه حصل على فرصة المشاركة لـ 30 دقيقة، مثلما هو الحال مع أي لاعب عائد من الإصابة، يحتاج إلى بعض الوقت".

وأتم: "في نوفمبر حضر إلينا دون أن يكون قد خاض عددا كبيرا من الدقائق وهذا لم يمنعه من تقديم مباراة عظيمة أمام البرتغال، هو يحتاج إلى المشاركة ليستعيد لياقته البدنية".

وتعثرت فرنسا على أرضها في الجولة الأولى أمام أوكرانيا بالتعادل 1-1.

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