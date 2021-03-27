المصري يتعادل مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق وديا

تعادل النادي المصري مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق وديا، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على ملعب فندق "ميركيور الإسماعيلية".

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، إذ تقدم محمد عصام للبنك الأهلي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل مصطفى سلطان للمصري في الدقيقة العشرين.

وفي الشوط الثاني، نجح سعيدو سيمبوريه في إحراز هدف التقدم للمصري في الدقيقة الثامنة والعشرين، فيما تعادل كريم بامبو للبنك الأهلي في الدقيقة الحادية والثلاثين.

جاءت المباراة قوية وحماسية للغاية من جانب كلا الفريقين، وأثر الحماس الذي خاض به لاعبي الفريقين للمباراة على المستوى الفني للمباراة على مدار شوطيها.

ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش يوم 3 أبريل، ضمن مباريات الدوري المصري.