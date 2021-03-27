أوباما يتألق في مباراة تدريبية بين لاعبي الزمالك انتهت 3-3

تألق يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك في مباراة تدريبية بين عناصر الفريق جرت اليوم السبت في مقر النادي وانتهت بنتيجة 3-3.

وخاض اللاعبون مباراة تدريبية بعد إلغاء لقاء ودي كانوا سيخوضونه يوم الجمعة في ظل التوقف الدولي الحالي.

وأدار المباراة التدريبية طاقم تحكيم استقدمه الجهاز الإداري لتأخذ طابع الجدية.

وتقسم اللاعبون إلى فريقين، الأول باللون الأسود وقاده فنيا أحمد عبد المقصود "صودا"، والثاني باللون البنفسجي قاده أسامة نبيه، وفقا لما ذكره موقع الزمالك الرسمي.

أحرز الأهداف للفريق الأسود كل من حميد أحداد وحسام عبد المجيد وحسام أشرف، بينما سجل للبنفسجي مروان حمدي وأوباما (2).

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الأسود بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل الفريق الأسود:

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : محمد عبد السلام، حسام عبد المجيد، حاتم محمد، حمزة المثلوثي

في خط الوسط : أيمن حفني، محمود عبد العزيز "زيزو"، ياسين مرعي، حسين فيصل، وحسام أشرف

في خط الهجوم : حميد أحداد

بينما الفريق البنفسجي:

في حراسة المرمى : محمد أبو جبل

في خط الدفاع : محمد عبد الغني، محمود علاء، حازم إمام، محمد عبد الشافي

في خط الوسط : إسلام جابر، محمد أشرف "روقا"، أشرف بن شرقي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، ويوسف إبراهيم "أوباما"

في خط الهجوم : مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء للتقسيمة كل من أحمد نادر السيد، السيد عطية، سيف فاروق جعفر، رضا محمد ، ومحمد حسام بيسو.

سجل مروان حمدي الهدف الأول في الدقيقة ١٤ من الشوط الأول للفريق البنفسجي في مرمى محمد عواد، وجاء الهدف من تمريرة حاسمة من شيكابالا لمروان تعامل معها المهاجم، وقام بمراوغة الدفاع والتسديد في مرمى عواد.

تعادل حميد أحداد للفريق الأسود في الدقيقة ١٨ من الشوط الأول بعد انطلاقة من الجانب الأيسر راوغ فيها الدفاع، وسدد في مرمى محمد أبو جبل.

سجل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأسود الهدف الثاني في الدقيقة ٢٣ بعد ركلة ركنية متقنة من حسين فيصل من الجانب الأيسر استقبلها عبد المجيد برأسه ليسكنها شباك أبو جبل.

وشهد الشوط الأول سجالا قويا بين الفريقين، وأداء بدنيا رائعا، وتألق من جانب الفريق البنفسجي اللاعب مروان حمدي بشكل لافت للنظر حيث سجل هدفا، وشكل حازم إمام وشيكابالا جبهة قوية كما تألق محمود علاء ومحمد عبد الغني، وتصدى أبو جبل لفرصتين محققتين.

وعلى مستوى هجمات الفريق الأسود فقد لفت حميد أحداد الأنظار بشدة وساهم في تسجيل هدف رائع، إضافة إلى المحاولات المستمرة على مرمى أبو جبل، كما تألقت مجموعة الناشئين، حاتم محمد وحسام عبد المجيد في الدفاع وحسام أشرف وحسين فيصل في الجانب الهجومي، كذلك أدى محمود عبد العزيز شوطا قويا مع ياسين مرعي.

ومن جانبه حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على منح التعليمات للاعبين خلال الشوط الأول مع متابعة كل صغيرة وكبيرة لتصحيح الأخطاء.

الشوط الثاني

شهد الشوط الثاني مشاركة الناشيء رضا محمد "العميد" بدلا من حمزة المثلوثي مع الفريق الأسود.

وشارك الثنائي سيف فاروق جعفر، ومحمد حسام بيسو مع الفريق الأسود في الدقيقة ١٣ من الشوط الثاني، بدلا من أيمن حفني وياسين مرعي.

وسجل حسام أشرف الهدف الثالث للفريق الأسود في الدقيقة ٣٥ من الشوط الثاني، بعدما قام حميد أحداد من الجانب الأيمن بإرسال الكرة داخل منطقة الجزاء ليستقبلها حسام ويسكنها بقدمه في شباك محمد أبو جبل، ثم سجل أوباما الهدف الثاني للفريق البنفسجي في الدقيقة ٤٤ من الشوط الثاني لفريقه عن طريق جملة فنية داخل منطقة الجزاء مع أشرف بنشرقي من خلال تمريرات سريعة بينهما حتى سكنت شباك عواد.

وعاد يوسف أوباما من جديد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه مولودية الجزائر في 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.