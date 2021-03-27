بعد استقبال 17 هدفا في 24 ساعة.. تعرف على منتخب الابتعاث السعودي

في خلال 24 ساعة، خسر المنتخب السعودي تحت 20 عاما 7-0 أمام نظيره البولندي، وسقط منتخب تحت 21 عاما أمام نظيره النمساوي بنتيجة 10-0.

في الوقت ذاته يتواجد المنتخبان تحت 20 وتحت 23 عاما في البلاد استعدادا لتصفيات كأس أمم آسيا 2023 وأولمبياد طوكيو المقبلة على الترتيب.

نتائج ضخمة أثارت الجدل لكنها ليست للمنتخب السعودي الرسمي بل لمنتخب يُسمى "الابتعاث".

FilGoal.com يوضح ما هو برنامج الابتعاث والذي أطلقته السعودية منذ عامين.

في 30 يونيو 2019 أطلقت الهيئة العامة للرياضية برنامج "الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم".

الهيئة الرياضية السعودية كشفت عن 21 لاعبا كخطوة أولى ضمن برنامج الذي يستهدف 40 لاعبا من الموهوبين من أجل تأهيلهم وإعدادهم فنيا وبدنيا ونفسيا قبل الفرصة لهم للانتقال على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي للـأندية الأوروبية أو العودة للدوري السعودي لنقل الخبرات التي اكتسبوها أثناء فترة البرنامج.

وفقا لموقع "اليوم" السعودي فأن الـلاعبون المختارون سيشاركون في 40 مباراة على الأقل أمام فرق من مختلف الدرجات في إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية.

ووقع اختيار الهيئة العامة للرياضة تحديدا على جيل مواليد 1999-2000، ليكون نواة للبرنامج الطموح.

كما يتضمن البرنامج أيضا حصول اللاعبين على حصص تعليمية في اللغة ويغطي نفقاتهم الخاصة بالسفر والتنقلات والرعاية الصحية والأوراق القانونية.

على أن يقضي اللاعبون السنة الأولى منها في الأكاديمية من أجل التأقلم على الأجواء الأوروبية وأساليب التدريب المتبعة في أندية القارة والاحتكاك بلاعبين على أعلى المستويات، من خلال المنافسات التي سيشاركون بها على مدار العام.

وتتيح الأكاديمية الفرصة للأندية الأوروبية لاستكشاف اللاعبين السعوديين بها، ودعوتهم للمشاركة في الاختبارات الفنية تمهيدا لضمهم.

ويقضي اللاعبون برنامجهم التدريبي في مجمع سالو الرياضي بإسبانيا.

وعلى المستوى الفني يشرف على إدارة البرنامج، جيرت بروسيلرز لاعب إيندهوفن وبريدا الهولنديين السابق، ومدرب فرق بريدا تحت 21 وايندهوفن تحت 19عاما وأهلى جدة.

بالإضافة إلى دامين هرتوج مدرب فينورد تحت 19 عاما، وأبويل نيقوسيا القبرصي ونادي الجزيرة الإماراتي.

البرنامج بدأ في تصدير بعد المواهب الشابة للأندية الأوروبية إذ انضم ضاري العنزي ومحمد الناصر لفريق فريق ريال سوسيداد لمدة أسبوعين بناءً على اتفاقية تمت بين البرنامج والنادي الإسباني.

📹 ضاري العنزي ومحمد الناصر في تدريبات @RealSociedad تجربة جديدة ونتمنى لكم التوفيق 💪#صقور_المستقبل_السعودي🇸🇦⚽ pic.twitter.com/EPG4aRe74k — برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم (@SSDFT_AR) October 9, 2020

كما انضم فراس الغامدي لاعب وسط الأهلي السعودي إلى نادي خيمناستيك، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وفي مارس الجاري انضم عيسى الراشد إلى كولتورال ليونيسا الإسباني.

وفي شهر فبراير الماضي أطلق برنامج الابتعاث السعودي لتطوير المواهب، بدعم من وزارة الرياضة منافسات كأس الأبطال الدولية، بمشاركة 10 فرق إسبانية يتقدمهم برشلونة، أتلتيكو مدريد، فالنسيا، سرقسطة وألميريا، إضافة إلى كورنيا، ناستيك دي تاراجونا ورايو ماخاذاهوندا.

ولا زالت البطولة مستمرة بمشاركة فريقين من السعودية يُطلق عليهم "صقور المستقبل السعودي الأخضر" و"صقور المستقبل السعودي الأبيض"، وستنتهي منافسات البطولة في الثاني من أبريل المقبل.

وتعادل الفريق الأبيض مع أتليتكو مدريد بنتيجة 3-3، فيما فاز الفريق الأخضر على ألميريا بنتيجة 2-0.

وتعادل الفريق الأبيض أيضا مع برشلونة بهدف لكل فريق وفاز على ألميريا بنتيجة 5-3، وفاز الفريق الأخضر على جيمناستيك تاراجونا.