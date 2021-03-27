مصدر بـ المنتخب لـ في الجول: أيمن أشرف كان لائقا للمشاركة ضد كينيا.. ولسنا السبب في إصابة حمدي فتحي

شدد مصدر بمنتخب مصر، أن أيمن أشرف مدافع كان لائقا للمشاركة ضد كينيا في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في تصفيات كأس أمم إفريقيا، بينما أكد أن الجهاز الطبي للمنتخب ليس مسؤولا عن إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي.

معسكر منتخب مصر الحالي، شهد العديد من اللغط بشأن جاهزية وإصابات اللاعبين، ليتواصل FilGoal.com مع مصدر في المنتخب، تحفظ على ذكر اسمه، ويوضح التالي بداية من المباريات الإفريقية للأندية التي سبقت المعسكر.

وكل ما يلي، أوضحه المصدر لـ FilGoal.com..

"بمجرد عودة بعثة بيراميدز من تنزانيا، حضر رمضان صبحي إلى عيادة طبيب المنتخب محمد أبو العلا، واتضح أنه مصاب بشد في منشأ العضلة الخلفية ويحتاج لعلاج لـ 10 أيما على الأقل. أحمد توفيق أيضا تكرر معه نفس الأمر".

"محمد حمدي لم يستطع الحضور، وأجرى أشعة أيضا أثبتت إصابته في العضلة الأمامية وحاجته لـ 10 أيام للعلاج وهذا مثبت بالتقارير والأشعة".

"بعد مباراة فيتا كلوب والأهلي في الكونغو الديمقراطية، تواصل الجهاز الطبي للمنتخب مع نظيره في الأهلي، وسأل تحديدا عن أيمن أشرف ومحمد شريف لأنهما خرجا من المباراة وكانا ضمن اختيارات حسام البدري. الأهلي أوضح أن إصابة شريف تبدو قوية في حين أن أيمن أشرف يعاني من إجهاد طبيعي فقط لا غير".

"اطمأن الجهاز الطبي لمنتخب مصر على شريف بعد حضوره لأبو العلا، وبالتالي تواجد في القائمة بشكل طبيعي، ولم يتم إبلاغ المنتخب بأن أيمن أشرف مصاب وبالتالي انضم الثنائي للقائمة بشكل طبيعي".

"وكذلك، قدم أحمد حسن "كوكا" تقريرا أنه لن يشارك في المران الجماعي سوى قبل مواجهة كينيا بيوم وحيد بسبب إصابته، لذا تم استبعاده".

"عندما حضر أيمن أشرف للمعسكر، أبلغ الجهاز الطبي للمنتخب بأنه يشعر بثقل في الركبة، واتضح إصابته بخشونة في الركبة وشارك في مران تأهيلي على أمل انضمامه للمعسكر".

"طبيا، أيمن أشرف كان لائقا تماما من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة كينيا، لكن الجهاز الفني للمنتخب فضل عدم المجازفة به".

"لائحة فيفا تضمن للمنتخب وجود أي لاعب في المعسكر طوال فترته بغض النظر عن إصابته".

"بالنسبة لحمدي فتحي، المنتخب ليس السبب في إصابته لأن اللاعب أصيب مرتين خلال مباراة كينيا".

"في الالتحام الأول خلال المباراة، تعرض اللاعب لالتواء في الكوع. الجهاز الطبي سأله إذا كان يستطيع الاستمرار فأجاب اللاعب بالإيجاب حيث تم رش الإصابة بالبنج".

"بعدها، قام لاعب كيني بركل ذراع حمدي فتحي فحدثت الإصابة الثانية وهي الشرخ الموجود حاليا. نتوقع أن يكون فتحي جاهزا خلال 6 أسابيع".