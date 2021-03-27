شابي: لوف يلائم برشلونة.. جعل ألمانيا مثل النادي الإسباني

يرى شابي هرنانديز نجم برشلونة وإسبانيا السابق ومدرب السد القطري حاليا أن يواخيم لوف مدرب ألمانيا يناسب أسلوب النادي الإسباني.

وأعلن لوف (61 عاما) منذ أيام أنه سيرحل عن منتخب ألمانيا بعد بطولة يورو 2020 التي تنطلق يونيو المقبل.

وكتبت صحيفة بيلد الألمانية إن لوف بدأ تعلم اللغة الإسبانية، في إشارة إلى إمكانية انتقاله بعد أشهر للتدريب في الدوري الإسباني.

وقال شابي لصحيفة Suddeutsche Zeitung الألمانية:"لوف مدرب رائع. يريد كرة قدم جماعية جميلة، وهو بطل للعالم".

وواصل بطل مونديال 2010 "لوف ساعد ألمانيا على تطوير فكر جديد في كرة القدم وهذا يذكرني كثيرا بما خضته في إسبانيا وبرشلونة".

وأضاف "لوف يلائم برشلونة بسبب أسلوبه وشخصيته".

ويقود لوف منتخب ألمانيا منذ 2006، توج بمونديال 2014 وخسر نهائي يورو 2008 في أبرز نتائجه مع مانشافت.

قاد ألمانيا في 189 مباراة فاز في 121 منها وخسر 31.

وستلعب ألمانيا في يورو 2020 ضد فرنسا بطلة العالم والبرتغال حاملة اللقب الأوروبي والمجر.