سبورت إيطاليا: ميلان يوجه أنظاره نحو السيد هيساي

السبت، 27 مارس 2021 - 14:18

كتب : FilGoal

السيد هيساي - نابولي

وجه ميلان الإيطالي أنظاره صوب السيد هيساي ظهير أيسر نابولي لضمه الموسم المقبل.

ووفقا لشبكة "سبورت إيطاليا" فأن ميلان لن يضم ديوجو دالوت بشكل نهائي من مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب نهاية الإعارة.

وأضاف التقرير أن ميلان يهتم بخدمات الظهير الألباني الذي ينتهي تعاقده مع نابولي بنهاية الموسم الجاري.

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وخاض هيساي 15 مباراة الموسم الجاري منها 10 مباريات في الدوري الإيطالي.

ولا يحظى هيساي (27 عاما) بثقة جينارو جاتوزو إذ خاض رفقته 39 مباراة.

وكان الظهير الأيمن الألباني ضمن عناصر نابولي الأساسية تحت قيادة ماوريسيو ساري وكارلو أنشيلوتي.

وانضم السيد من إمبولي في صيف 2015 إلى نابولي مقابل 5 ملايين يورو.

في المقابل يبدو أن ميلان لم يقنتع بأداء البرتغالي ديوجو دالوت والذي يلعب كظهير أيمن وأيسر وشارك الموسم الجاري بقميص الروسونيري في 24 مباراة سجل هدفين وصنع مثلهما.

السيد هيساي نابولي ميلان ديوجو دالوت
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