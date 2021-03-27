الصفقة الثانية من نفس الفريق.. ساو باولو يضم إيدير

يواصل ساو باولو البرازيلي تدعيم صفوفه للموسم الجديد، وعقد الصفقة الثانية من نادي جيناسو الصيني، والصفقة الرابعة هذا الموسم.

إيدير النادي : إنتر ميلان ساو باولو

ضم ساو باولو المهاجم الإيطالي إيدير بعقد يمتد حتى صيف 2022، ليصبح الثاني بعد البرازيلي ميراندا الذي ينضم لساو باولو عقب فسخ تعاقده مع النادي الصيني.

الثنائي سبق له اللعب في إنتر الإيطالي قبل الانتقال إلى صفوف الفريق الصيني الذي أوقف نشاطه الشهر الماضي في عالم كرة القدم.

وساهم الثنائي في حصد الفريق للقب الدوري السوبر الصيني لأول مرة في تاريخه عام 2020.

🗣 @Edercitadin7: “São Paulo é São Paulo, né? Estou muito contente por chegar neste clube. Agora é a minha casa”.#BenvenutoEder 🇮🇹#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/lGX3iuRI6I — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 26, 2021

إيدير المولود في البرازيل لعب لنادي كوريسوما البرازيلي قبل أن ينتقل إلى إيطاليا.

ولعب المهاجم البالغ 34 عاما لأندية إمبولي وفروزينوني وبريشيا وتشيزينا وسامبدوريا وإنتر، ثم رحل في 2018 صوب الدوري الصيني من بوابة جيناسو.

وخاض إيدير تحت قيادة أنطونيو كونتي نهائيات يورو 2016 والتي وصل فيها الأتزوري لربع النهائي قبل التوديع بركلات الترجيح أمام ألمانيا.

النادي الذي يقود الأرجنتيني هيرنان كريسبو أصبح لديه عدة خيارات في الهجوم بعد انضمام لوسيانو مهاجم جريميو البرازيلي هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 18 هدفا.