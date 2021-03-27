بيانيتش: لم أنضم لـ برشلونة لأرحل بعد عام

السبت، 27 مارس 2021 - 13:34

كتب : FilGoal

بيانيتش

شدد ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة على رغبته في البقاء مع الفريق رغم عدم اعتماد المدرب رونالد كومان عليه بصفة أساسية.

وقال البوسني في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"لم أنضم لبرشلونة لأرحل بعد عام".

وواصل "جئت لصناعة التاريخ في النادي الذي تمنيت اللعب له. قبل سنتين، إريك أبيدال (المدير الرياضي السابق لبرشلونة) أراد التعاقد معي، تحدثنا عن استثمار النادي في أنتوان جريزمان ولم يتوفر مال كاف لانتدابي".

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واستمر "اضطررت للانتظار ليتحقق حلمي باللعب لبرشلونة. جئت برشلونة بسبب مستواي وخبرتي كلاعب فائز، هذا ما طلبوه مني حين تعاقدوا معي".

وأردف "قالوا إن شخصيتي وخبرتي حاسمتان من أجل إظهار جيل جديد من اللاعبين من أكاديمية لا ماسيا كانوا صاعدين بقوة. حين لا ألعب، أتدرب أكثر في اليوم التالي حتى يدرك المدربون أنني لم أستسلم. كومان لا يتحدث كثيرا للاعبين، لذا ما بمقدوري فعله هو مواصلة العمل لأكون جاهزا حين يحتاجني".

وشارك بيانيتش (30 عاما) في 28 مباراة مع برشلونة ولم يسجل هدفا أو يرسل تمريرة حاسمة.

وانتقل، اللاعب الأسبق لروما وليون، إلى برشلونة مطلع الموسم الجاري في صفقة تبادلية رحل على إثرها أرتور ميلو من الأخير إلى يوفنتوس.

بيانيتش برشلونة
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