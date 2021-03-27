كارتيرون يستبدل ودية الشباب بتقسيمة على شوطين بين لاعبي الفريق

السبت، 27 مارس 2021 - 13:16

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون - مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بنادي الزمالك إجراء تقسيمة بين لاعبي الفريق على شوطين.

ويأتي قرار الفرنسي لتعويض إلغاء المباراة الودية التي كانت ستقام أمس الجمعة أمام فريق الشباب، بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

ومن المقرر أن تنطلق التقسيمة بين لاعبي الزمالك في الثانية والربع عصر اليوم السبت.

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واستقدم النادي طاقم تحكيم لإدارة اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك باتريس كارتيرون
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