وصول عبد المقصود للانضمام للجهاز الفني لـ الزمالك

السبت، 27 مارس 2021 - 13:09

كتب : إبراهيم رمضان

إداريو الزمالك في استقبال مدرب الفريق الجديد أحمد عبد المقصود (من الموقع الرسمي للزمالك)

وصل أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الجديد في جهاز الفرنسي باتريس كارتيرون بالزمالك، إلى مقر النادي، ليبدأ مهام عمله.

ويجتمع عبد المقصود مع كارتيرون قبل انطلاق مران اليوم السبت، لتحديد مهامه ضمن الجهاز.

وسيكون عبد المقصود مدربا لنادي الزمالك، رفقة باتريس كارتيرون المدير الفني، وأسامة نبيه المدرب العام.

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كان عبد المقصود قد قاد فريق الصقر للتأهل إلى دوري الدرجة الثانية السعودي لأول مرة في تاريخهم.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك أحمد عبد المقصود باتريس كارتيرون
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