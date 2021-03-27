زكي عبد الفتاح: برادلي أوقفنا في التدريبات دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادثة قطار سوهاج

السبت، 27 مارس 2021 - 12:55

كتب : FilGoal

بوب برادلي - لوس أنجلوس

قال زكي عبد الفتاح مدرب حراس نادي لوس أنجلوس الأمريكي إن بوب برادلي مدرب الفريق ومنتخب مصر السابق أوقف لاعبيه والجهاز الفني دقيقة حداد على أرواح الراحلين في حادثة قطار سوهاج. وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح عبد الفتاح: "أعزي الشعب المصري أنا وبوب برادلي، في حادث القطار".

وواصل "بوب برادلي أخبرني بالخبر فجرا، جمعنا في المران وأوقفنا جميعا دقيقة حداد على أرواح الراحلين".

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وأتم "أخبر اللاعبين حول حبه للبلد وحجم طيبة المصريين".

برادلي يقود فريق لوس أنجلوس منذ صيف 2017، وقاد الفريق في 108 مباراة بكل المسابقات فاز في 56 منها وتعادل 23 مرة وخسر 29 مباراة.

المدرب الأمريكي قاد منتخب مصر في الفترة من سبتمبر 2011 وحتى نوفمبر 2013، ولعب معه الفراعنة 34 مباراة بكل المسابقات فاز في 20 منها وتعادل 6 وخسر 8 مواجهات.

وكانت مصر على وشك التأهل لكأس العالم 2014 قبل أن تخوض المباراة الإقصائية بنظام الذهاب والإياب وتخسر بمجموعة 7-3.

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