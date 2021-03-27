دايلي ميل: يويفا يضع خطة لحضور الجماهير لنهائي دوري أبطال أوروبا

يضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" خطة لحضور الجماهير لنهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول عن طريق بيع التذاكر للمشجعين عن طريق الهواتف المحمولة.

يويفا ابتكر نظاما يتيح له بيع تذاكر "لا يمكن نقلها عن طريق الهواتف" إذ يأمل بأن يحّد ذلك من خطر انتشار فيروس كورونا.

صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أشارت إلى أن النهائي الذي سيقام على ملعب أتاتورك الأولمبي قد يشهد حضور 9000 مشجعا مقسمة على جمهور الفريقين.

وأضاف التقرير أن عدد الجماهير سيتم تحديده عن طريق الحكومة التركية، لكن الاتحاد الأوروبي متفائل.

ويتسع ملعب أتاتورك لـما يقارب 75 ألف متفرج، ويسعى الاتحاد الأوروبي زيادة عدد الجماهير من 30% إلى 50% من سعة الاستاد.

وكان من المفترض أن يستضيف ملعب أتاتورك نهائي النسخة الماضية، لكن يويفا قرر إقامة المباريات بدءا من ربع النهائي في مدينة لشبونة البرتغالية.