ماركيزيو: بنزيمة كان قاب قوسين أو أدنى من يوفنتوس في 2009

السبت، 27 مارس 2021 - 12:25

كتب : FilGoal

بنزيمة

قال كلاوديو ماركيزيو لاعب يوفنتوس السابق إن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد كاد ينضم للأول في 2009.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

يوفنتوس

وصرح لاعب وسط إيطاليا السابق في حواره مع قناة Cronache di Spogliatoio في يوتيوب "بنزيمة لاعب رائع".

وواصل "كان قريبا جدا من يوفنتوس في العام الذي كان شيرو فيريرا هو مدرب الفريق (2009-2010)".

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وأضاف "مؤسف أنه لم ينضم، خاصة بعدما رحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، بنزيمة فقط من يسجل الأهداف الآن".

في صيف 2009 بدأ بنزيمة رحلته مع ريال مدريد بعد رحيله عن ليون مقابل 35 مليون يورو.

شارك الفرنسي البالغ عمره 33 عاما في 545 مباراة مع ريال مدريد وسجل 272 هدفا وأرسل 141 تمريرة حاسمة.

وتوج بـ17 لقبا مع الفريق.

بنزيمة يوفنتوس
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