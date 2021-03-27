تقرير تركي: فناربخشة يتفاوض مع ساري

أشار تقرير تركي إلى تواصل نادي فناربخشة مع الإيطالي ماوريتسيو ساري لتولي تدريب الفريق.

وبحسب موقع "Ajansspor" التركي فأن علي كوش رئيس النادي عرض على ساري مهمة تولي تدريب الفريق.

وأضاف التقرير أن "الثنائي توصل لاتفاق وسيُعقد اجتماعا آخر الأسبوع المقبل للعمل على تفاصيل الصفقة المحتملة".

فناربخشة أقال مدربه إيرول بولوت وعيّن إيمري بيليزجلو مدربا بشكل مؤقت في الجولات العشر الأخيرة من الدوري التركي.

ويحتل فناربخشة المركز الثالث بعد مرور 30 جولة من الدوري برصيد 59 نقطة بفارق 5 نقاط عن بيشكتاش المتصدر.

وارتبط اسم ساري مؤخرا بالعودة للتدريب في إيطاليا، إذ يعد نابولي وروما من أبرز الفرق المهتمة بخدمات مدرب تشيلسي الأسبق.

ولم يقد ساري أي فريق منذ إقالته من تدريب يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي.

ولا زال عقد ساري مع يوفنتوس ساريا حتى صيف 2022، رغم رحيله عن تدريب الفريق بعد موسم واحد فقط، ويمكن ليوفنتوس فسخ التعاقد معه بنهاية الموسم الجاري بدفع 2.5 مليون يورو.

ساري مدرب تشيلسي الأسبق لم يفز بأي ألقاب مع البارتينوبي، لكنه حقق أفضل عدد نقاط لوصيف في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 91 نقطة موسم 2017-18.