تقرير تركي: فناربخشة يتفاوض مع ساري

السبت، 27 مارس 2021 - 11:59

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري

أشار تقرير تركي إلى تواصل نادي فناربخشة مع الإيطالي ماوريتسيو ساري لتولي تدريب الفريق.

وبحسب موقع "Ajansspor" التركي فأن علي كوش رئيس النادي عرض على ساري مهمة تولي تدريب الفريق.

وأضاف التقرير أن "الثنائي توصل لاتفاق وسيُعقد اجتماعا آخر الأسبوع المقبل للعمل على تفاصيل الصفقة المحتملة".

أخبار متعلقة
بيرلو: لا أعرف لماذا تمت إقالة ساري.. ولم نخطئ عندما أصبح بورتو يلعب بـ 10 لاعبين توتوسبورت: نابولي يفكر في عودة ساري لا جازيتا ديللو سبورت: أليجري وساري مرشحان لتدريب روما تقرير: ساري رفض قيادة مارسيليا

فناربخشة أقال مدربه إيرول بولوت وعيّن إيمري بيليزجلو مدربا بشكل مؤقت في الجولات العشر الأخيرة من الدوري التركي.

ويحتل فناربخشة المركز الثالث بعد مرور 30 جولة من الدوري برصيد 59 نقطة بفارق 5 نقاط عن بيشكتاش المتصدر.

وارتبط اسم ساري مؤخرا بالعودة للتدريب في إيطاليا، إذ يعد نابولي وروما من أبرز الفرق المهتمة بخدمات مدرب تشيلسي الأسبق.

ولم يقد ساري أي فريق منذ إقالته من تدريب يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي.

ولا زال عقد ساري مع يوفنتوس ساريا حتى صيف 2022، رغم رحيله عن تدريب الفريق بعد موسم واحد فقط، ويمكن ليوفنتوس فسخ التعاقد معه بنهاية الموسم الجاري بدفع 2.5 مليون يورو.

ساري مدرب تشيلسي الأسبق لم يفز بأي ألقاب مع البارتينوبي، لكنه حقق أفضل عدد نقاط لوصيف في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 91 نقطة موسم 2017-18.

ماوريتسيو ساري فناربخشة الدوري التركي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيرجسون يجيب عن: كيف يختار لاعبيه.. وهل مل من النجاح مع مانشستر يونايتد 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت إيطاليا: ميلان يوجه أنظاره نحو السيد هيساي 37 دقيقة | الدوري الإيطالي
لاعب جزر القمر: كنا واثقين من التأهل لكأس إفريقيا 39 دقيقة | إفريقيا
الصفقة الثانية من نفس الفريق.. ساو باولو يضم إيدير 59 دقيقة | أمريكا
بيانيتش: لم أنضم لـ برشلونة لأرحل بعد عام ساعة | الدوري الإسباني
كارتيرون يستبدل ودية الشباب بتقسيمة على شوطين بين لاعبي الفريق ساعة | مصر
وصول عبد المقصود للانضمام للجهاز الفني لـ الزمالك ساعة | مصر
سيف الدين الجزيري: سجلت من أول فرصة أمام ليبيا.. وكل لاعب يُظهر ما لديه ليؤكد أنه يستحق ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 عمرو جمال يعلّق على عدم انضمامه للمنتخب.. ويكشف ما أخبره به موسيماني 3 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 4 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر
قد ينال إعجابك