لا جازيتا ديللو سبورت: إنتر يوجه أنظاره نحو مورييل

السبت، 27 مارس 2021 - 11:43

كتب : FilGoal

لويس مورييل - أتالانتا - الدوري الإيطالي

يضع إنتر عينه على الكولومبي لويس مورييل مهاجم أتالانتا لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" فأن أنطونيو كونتي يبحث عن مزيد من الخيارات الهجومية، ووضع مورييل كخيار أول.

وأضاف التقرير أن مورييل سيقدم السرعة لأسلوب إنتر الذي يعتمد على الهجمات المرتدة.

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وعلى الرغم من مشاركة مورييل كبديل في أغلب المباريات مع أتالانتا إلا أنه سجل 16 هدفا يأتي بها في المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي خلف كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو.

وأشار التقرير أن قيمة انتقال مهاجم فيورنيتنا وأودينيزي الأسبق قد تكلف إنتر من 25-30 مليون يورو.

الكولومبي البالغ 30 عاما يمتد تعاقده حتى يونيو 2023 مع أتالانتا.

وكان مورييل قد انضم إلى أتالانتا قادما من إشبيلية الإسباني مقابل 20 مليون يورو في صيف 2019.

منذ ذلك الحين سجل الكولومبي 39 هدفا وصنع 10 في 78 مباراة.

لويس مورييل أتالانتا إنتر الدوري الإيطالي
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