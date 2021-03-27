راشفورد وساكا يغيبان عن إنجلترا ضد ألبانيا وبولندا

السبت، 27 مارس 2021 - 10:51

كتب : FilGoal

راشفورد

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غياب اللاعبين ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا عن منتخب إنجلترا في مباراتيه المقبلتين ضد ألبانيا وبولندا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ولم يشارك راشفورد مع فريق الأسود الثلاثة أمام سان مارينو يوم الخميس في لقاء حسمه الأول بنتيجة 5-صفر في الجولة الأولى من التصفيات.

وأوضح بيان الاتحاد أن راشفورد انضم لمعسكر المنتخب وهو مصاب وبعد فحوصات إضافية تبين عدم قدرته على المشاركة أمام ألبانيا وبولندا.

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بينما استمر ساكا في أرسنال على أمل لحاقه بالمباراتين، لكن الاتحاد أوضح أن الإصابة ستمنعه.

وتحل إنجلترا ضيفة على ألبانيا يوم الأحد ثم تستضيف بولندا يوم الأربعاء.

وتتصدر إنجلترا ترتيب المجموعة التاسعة بفارق الأهداف عن ألبانيا ورصيد كل منهما 3 نقاط، مقابل نقطة لبولندا والمجر ولا رصيد لأندورا وسان مارينو.

ويتأهل بطل المجموعة مباشرة إلى مونديال قطر 2022 بينما يخوض الوصيف ملحقا من أجل التأهل.

إنجلترا راشفورد ساكا
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