تليجراف: تشيلسي يريد لاعبه السابق إن فشل في الحصول على هالاند

قالت صحيفة تليجراف الإنجليزية إن تشيلسي حدد روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان كبديل لإرلينج هالاند مهاجم دورتموند الذي يخشى الأول عدم القدرة في التعاقد معه.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان تشيلسي

ولا يضمن تشيلسي الظفر بالنرويجي هالاند (20 عاما) في الصيف المقبل، نظرا لأن عديد الأندية الأوروبية الكبيرة يرغب في ضم اللاعب المتألق.

وكتبت تليجراف أنه في حال فشل فريق بلوز في الظفر بهالاند، سيحاول استعادة لاعبه السابق لوكاكو، الذي ارتدى قميص تشيلسي في 15 مباراة.

وتألق لوكاكو (27 عاما) منذ انتقل لإيفرتون في 2013، ولعب لمانشستر يونايتد من 2017 إلى 2019.

ويخوض حاليا موسمه الثاني مع إنتر ميلان، شارك مع الفريق في 85 مباراة وسجل 59 هدفا وأرسل 13 تمريرة حاسمة.

ويمتد عقد لوكاكو مع إنتر إلى 2024.