مواعيد مباريات السبت 27 مارس 2021.. بلجيكا ضد التشيك وصربيا تواجه البرتغال

السبت، 27 مارس 2021 - 10:06

كتب : FilGoal

ثورجان هازارد - بلجيكا - ويلز

تقام مباراة منتخب بنين ضد ضيفه منتخب نيجيريا في السابعة مساء، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، في السابعة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 4".

ويواجه منتخب النرويج نظيره تركيا ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في الرابعة عصرا، ويذاع اللقاء على قناة"بي إن سبورتس بريميوم 2".

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ويستضيف منتخب كرواتيا نظيره قبرص في نفس الجولة من التصفيات، في السابعة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتسبريميوم 3".

وفي السابعة مساء، يحل منتخب لاتفيا ضيفا على هولندا في نفس الجولة من التصفيات، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم1".

ويحل منتخب بلجيكا ضيفا على التشيك، ضمن منافسات نفس الجولة في التاسعة و45 دقيقة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إنسبورتس بريميوم 2".

ويواجه منتخب صربيا نظيره البرتغال في نفس الجولة، الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم1".

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم السبت من هنا.

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