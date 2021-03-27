الأهلي: عودة متولي ومحمد محمود خلال أسابيع.. نيدفيد جاهز للمشاركة ولكن

السبت، 27 مارس 2021 - 00:04

كتب : FilGoal

كريم وليد نيدفيد - الأهلي - الساورة

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي عن موعد عودة محمود متولي ومحمد محمود للمشاركة في التدريبات موضحا موقف كريم وليد "نيدفيد" من المشاركة في المران الجماعي.

كريم نيدفيد

النادي : الأهلي

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال محمد شوقي لقناة "أون تايم سبورتس": "محمود متولي يستطيع المشاركة في المباريات خلال 3 أسابيع".

وأضاف "محمود محمود حالته جيدة وقادر على المشاركة في التدريبات خلال 3 أسابيع".

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وعن نيدفيد، قال: "هو جاهز للعب المباريات لكن بسبب القلق عليه والحرص الزائد ننتظر حتى لا يتكرر ما حدث".

وشدد "أحمد أبو عبلة طبيب الفريق متحمس لكي يشارك نيدفيد في المباريات".

واستمر "رشح الركبة اختفى بشكل كامل وبعد العودة من السودان ومواجهة المريخ سيشارك بصورة طبيعية".

وأوضح "نيدفيد لم يشارك في المران الجماعي ويخوض تدريبات فردية حتى الآن".

وعن إصابة حمدي فتحي مع منتخب مصر "الإصابة بأحد عظام الساعد والكسر لا يحتاج لتدخل جراحي لكن لعلاج تحفظي".

وكشف "سيتم وضع يده في الجبس لمدة 4 أسابيع لكنه لا يستطيع اللعب بعدها مباشرة وسيحتاج لـ4 أسابيع أخرى".

وتابع "سيبدأ تدريبات عادية للحفاظ على لياقته في الفترة المقبلة مع الابتعاد عن أي التحام".

وحول إصابة أيمن أشرف بإجهاد، قال: "تقرير الجهاز الطبي للمنتخب يشير لسلامته".

ووضح "يستطيع المشاركة في المباريات ولا توجد أي مشكلة وقد يلحق بمباراة المريخ".

وعن علي معلول وعلاجه في تونس، قال: "ليس غاضبا، لكنه كان يرغب في العودة لتونس ويستغل فترة التوقف الدولي ويُعالج هناك لأنه يفتقد لبلده".

وأتم "خلال 3 أسابيع سيعود للمشاركة في المباريات".

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