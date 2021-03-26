منتخب مصر يتبرع بـ مليون ونصف لـ ضحايا حادث قطاري الصعيد

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، التبرع لضحايا حادث قطاري الصعيد بمبلغ مليون ونصف مليون جنيه.

وأعلن الاتحاد عبر صفحته الرسمية، عن التبرع بمليون ونصف المليون، بالشراكة مع لاعبي منتخب مصر الأول للضحايا.

حادث قطار سوهاج أسفر عن وفاة 32 مواطنا، وإصابة 165 آخرين.

وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالي:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التبرع لضحايا حادث قطاري الصعيد بمبلغ مليون ونصف مليون جنيه و يتضمن تبرعات الجهاز الفني للمنتخب الوطني ولاعبيه بناء على رغبتهم بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد في التبرع من ميزانيته.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للاتحاد المصري لكرة القدم الذي يحرص دائما على آدائه كمؤسسة رياضية تمثل جزءا أصيلا من نسيج المجتمع المصري وكنجوم منتسبين إليه من اللاعبين والمدربين يمثلون القدوة الحسنة لشباب مصر المعطاء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جُزر القُمر يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.