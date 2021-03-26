طبيب تونس: معلول ليس غاضبا.. وهذا موعد مشاركته مع الأهلي

كشف سهيل الشملي طبيب منتخب تونس عن موعد إصابة علي معلول لاعب الأهلي ونسور قرطاج.

وقال سهيل الشملي لقناة "أون تايم سبورتس": "علي معلول ليس غاضبا، الطاقم الطبي للأهلي وتونس بينهما تفاهم على مستوى عالي".

وعن علاج معلول في تونس، أوضح "تم استدعاء معلول للمنتخب لذلك كان يجب أن يتواجد في معسكر تونس".

وواصل "معلول قرر أن يتم علاجه في تونس حتى يكون في بلده للعلاج والراحة أيضا، وبعدها سيعود للأهلي بشكل طبيعي".

وكشف "حين سافر المنتخب للعب في ليبيا، ظل في تونس وتم علاجه واليوم عاد لعيادة المنتخب ثم بدأ التأهيل".

وتابع "سيعود للعب مع الأهلي، لكن يجب أن يحصل على 20-30 دقيقة في البداية ولا يشارك لـ90 دقيقة".

وأتم "سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات في منتصف الشهر المقبل".

وكان الأهلي قد أعلن تجدد إصابة علي معلول في العضلة الخلفية، بعدما أُصيب في مباراة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية.