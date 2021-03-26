تقرير: صراع إيطالي إسباني على لاكازيت

الجمعة، 26 مارس 2021 - 23:19

كتب : FilGoal

ألكسندر لاكازيت - أرسنال - توتنام

يعد ألكسندر لاكازيت نجم أرسنال هدفا للعديد من الأندية للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شبكة "ESPN" الأمريكية نشرت تقريرا يفيد برغبة الثنائي الإسباني أتليتكو مدريد وإشبيلية بضم الهداف الفرنسي.

لكن التنافس لن يكون بين إشبيلية وأتليتكو مدريد فقط، إذ يطمح روما في الحصول على توقيع لاكازيت أيضا.

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وينتهي عقد لاكازيت مع أرسنال بنهاية الموسم المقبل.

وقد يرغب أرسنال في الاستماع للعروض المقدمة للاكازيت في الصيف المقبل إذا لم يقم بتجديد تعاقده.

وسجل لاكازيت 13 هدفا خلال 34 مباراة في كل المسابقات في الموسم الحالي.

وانضم لاكازيت (29 عاما) لأرسنال في صيف 2017 قادما من ليون الفرنسي.

وإجمالا لعب 161 مباراة وسجل 61 هدفا.

أرسنال ألكنسدر لاكازيت
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