خبر في الجول – أحمد عبد المقصود ينضم لجهاز الزمالك السبت

الجمعة، 26 مارس 2021 - 23:01

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك

ينضم أحمد عبد المقصود آخر أعضاء الجهاز الفني لنادي الزمالك، إلى جهاز باتريس كارتيرون مساء غد السبت.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد عبد المقصود سيستقل الطائرة القادمة من السعودية فجر غد السبت، على أن يصل القاهرة صباح السبت.

وفور وصوله مصر، سيتوجه عبد المقصود إلى مقر نادي الزمالك، للاجتماع بـ باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

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وربما يشارك عبد المقصود في مران الزمالك لأول مرة غدا السبت، والذي سيقام في الواحدة والنصف ظهرا.

وسيكون عبد المقصود مدربا لنادي الزمالك، رفقة باتريس كارتيرون المدير الفني، وأسامة نبيه المدرب العام.

كان عبد المقصود قد قاد فريق الصقر للتأهل إلى دوري الدرجة الثانية السعودي لأول مرة في تاريخهم.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك أحمد عبد المقصود
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