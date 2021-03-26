في حضور الجماهير وظهور الحدادي الأول.. تأهل موريتانيا يتأجل بتعادل سلبي مع المغرب

الجمعة، 26 مارس 2021 - 22:51

كتب : FilGoal

موريتانيا - تونس

في حضور الجماهير وفي ظهور أول لـ منير الحدادي، تعادلت موريتانيا مع المغرب، ليتأجل حسم التأهل للمرابطين حتى الجولة الأخيرة.

تعادلت موريتانيا مع المغرب بدون أهداف على ملعب "شيخ ولد بيديا"، ضمن مباريات الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

التعادل رفع رصيد موريتانيا للنقطة السادسة في المركز الثاني للمجموعة الخامسة، فيما ارتفع رصيد المغرب إلى 11 نقطة، ليضمن صدارة الترتيب بعدما ضمن التأهل الرسمي من قبل.

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التشكيل

بدأ المغرب بـ منير الحدادي كأساسي في ظهوره الدولي الأول بعد حل مشكلته رغم مشاركته من قبل مع منتخب إسبانيا.

أسود الأطلس بدأوا أيضا بـ ياسين بونو في حراسة المرمى، وحكيم زياش كأساسي.

قبل المباراة

وأقيمت المباراة بحضور 900 متفرج، سمح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ووزارة الصحة الموريتانية بحضورهم.

وصف المباراة

وجاءت المباراة سلبية وخالية من الفرص الحقيقية للفريقين.

وكانت أخطر فرص اللقاء بالدقيقة الـ51 من رأسية لـ رومان سايس بجانب القائم بقليل جدا.

في المقابل، كادت موريتانيا تدرك الفوز أيضا بالدقائق الأخيرة، وسدد ديادي ديارا تصويبة في الدقيقة الـ79، مرت أمام متابعة لاعبي موريتانيا داخل الست ياردات، لتضيع أخطر فرص أصحاب الأرض، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد موريتانيا للنقطة السادسة في المركز الثاني للمجموعة الخامسة، فيما ارتفع رصيد المغرب إلى 11 نقطة، ليضمن صدارة الترتيب بعدما ضمن التأهل الرسمي من قبل.

ونجحت موريتانيا بتلك النتيجة تفادي الخسارة للمباراة الثانية أمام المغرب، وبعد 7 هزائم تاريخيا.

المغرب ضمنت التأهل وصدارة المجموعة رسميا قبل الجولة الأخيرة، فيما تأتي موريتانيا ثانيا بالوقت الحالي برصيد 6 نقاط.

موريتانيا تحل ضيفا على إفريقيا الوسطى يوم 30 مارس، فيما تستضيف المغرب، منتخب بوروندي.

وستكون موريتانيا بحاجة إلى الفوز على إفريقيا الوسطى لضمان التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى، أو التعادل مع عدم فوز بوروندي على المغرب في المغرب.

كانت موريتيانا قد سجلت حضورها الأول تاريخيا في كأس الأمم الإفريقية، خلال نسخة عام 2019 في مصر.

تصفيات إفريقيا موريتانيا المغرب
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