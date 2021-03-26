مصدر مقرب من رمضان صبحي لـ في الجول: يحتاج 12 يوما للتأهيل

مازال رمضان صبحي في مرحلة العلاج والتأهيل من الإصابة التي أبعدته عن معسكر منتخب مصر الأخير.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "رمضان صبحي مازال بحاجة إلى علاج وتأهيل لـ12 يوما قبل العودة للمران".

وأضاف "ما قيل عن ادعاء اللاعب للإصابة لعدم التواجد في معسكر منتخب مصر، هو ادعاء كاذب تماما".

المصدر أوضح "الجهاز الطبي لمنتخب مصر أجرى أشعة على رمضان صبحي، وتأكد بنفسه من مدى قوة الإصابة".

وأتم "اللاعب حاليا يتم تأهيله وقصة هروبه ساذجة لأن من المؤكد أن اللاعب حزين لعدم وجوده وسط صفوف زملائه بمنتخب مصر وكان يتمنى التواجد على أمل المشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر".

منتخب مصر تعادل مع كينيا بهدف لكل فريق أمس الخميس في نيروبي. تعادل ضمن التأهل لأمم إفريقيا رسميا.

ويستعد المنتخب لمواجهة جُزر القُمر يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات.