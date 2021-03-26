مصدر مقرب من رمضان صبحي لـ في الجول: يحتاج 12 يوما للتأهيل

الجمعة، 26 مارس 2021 - 22:04

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - بيراميدز

مازال رمضان صبحي في مرحلة العلاج والتأهيل من الإصابة التي أبعدته عن معسكر منتخب مصر الأخير.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "رمضان صبحي مازال بحاجة إلى علاج وتأهيل لـ12 يوما قبل العودة للمران".

وأضاف "ما قيل عن ادعاء اللاعب للإصابة لعدم التواجد في معسكر منتخب مصر، هو ادعاء كاذب تماما".

أخبار متعلقة
أيمن أشرف وحمدي فتحي يغادران معسكر منتخب مصر لاعب جزر القُمر: نرغب في الفوز على مصر.. نريد الصدارة بعدما حققنا ما لم يكن متوقعا منتخب مصر يعلن حجم إصابة حمدي فتحي بعد العودة من كينيا هادي خشبة لـ في الجول: لاعبو مصر معذورون بسبب عنف كينيا.. وما يجب أن يحدث ضد جزر القمر

المصدر أوضح "الجهاز الطبي لمنتخب مصر أجرى أشعة على رمضان صبحي، وتأكد بنفسه من مدى قوة الإصابة".

وأتم "اللاعب حاليا يتم تأهيله وقصة هروبه ساذجة لأن من المؤكد أن اللاعب حزين لعدم وجوده وسط صفوف زملائه بمنتخب مصر وكان يتمنى التواجد على أمل المشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر".

منتخب مصر تعادل مع كينيا بهدف لكل فريق أمس الخميس في نيروبي. تعادل ضمن التأهل لأمم إفريقيا رسميا.

ويستعد المنتخب لمواجهة جُزر القُمر يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات.

منتخب مصر رمضان صبحي بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدير أعماله لـ في الجول: النني لم يرفض الإحماء أمام كينيا.. وهذا دليل عدم تمرده 25 دقيقة | منتخب مصر
الأهلي: عودة متولي ومحمد محمود خلال أسابيع.. نيدفيد جاهز للمشاركة ولكن ساعة | الدوري المصري
طبيب الأهلي: حمدي فتحي تعرض لإصابتين.. وآلام أيمن أشرف من قبل مباراة فيتا كلوب ساعة | مصر
منتخب مصر يتبرع بـ مليون ونصف لـ ضحايا حادث قطاري الصعيد ساعة | منتخب مصر
طبيب تونس: معلول ليس غاضبا.. وهذا موعد مشاركته مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
تقرير: صراع إيطالي إسباني على لاكازيت 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – أحمد عبد المقصود ينضم لجهاز الزمالك السبت 2 ساعة | الدوري المصري
لاعب جنوب إفريقيا السابق: موسيماني فتح الطريق أمام سود البشرة للنجاح في التدريب 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 عمرو جمال يعلّق على عدم انضمامه للمنتخب.. ويكشف ما أخبره به موسيماني 3 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 4 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر
قد ينال إعجابك