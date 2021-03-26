كرة طائرة – الأهلي ينتزع الصدارة بعد الفوز على الترسانة

الجمعة، 26 مارس 2021 - 21:54

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة - الصورة من الموقع الرسمي للأهلي

انتزع النادي الأهلي صدارة ترتيب دوري المحترفين لكرة الطائرة بعد الفوز على الترسانة.

وفاز الأهلي على الترسانة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، في مباراة مؤجلة بين الفريقين.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب الدوري على حساب الزمالك، صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

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يذكر أن ترتيب دوري كرة الطائرة يُحتسب بعدد مرات الفوز، وهو ما يتعادل فيه الأهلي مع الزمالك، لكن الزمالك يتصدر بفارق النقاط الاعتبارية ونتيجة المواجهة المباشرة بين الفريقين، والتي حسمها الأهلي قبل أيام.

وستكون الجولة المقبلة من المسابقة يوم الإثنين المقبل، إذ يلعب الأهلي مع سموحة في الإسكندرية، فيما يلعب الزمالك مع القناة في الإسماعيلية.

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