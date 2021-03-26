أيمن أشرف وحمدي فتحي يغادران معسكر منتخب مصر

الجمعة، 26 مارس 2021 - 21:42

كتب : FilGoal

تدريبات منتخب مصر استعدادا لكينيا

غادر أيمن أشرف وحمدي فتحي لاعبا النادي الأهلي، معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراة جُزر القُمر بسبب الإصابة.

وسيكمل لاعبا الأهلي علاجهما رفقة الجهاز الطبي للأهلي، إذ يعاني حمدي فتحي من شرخ في الكوع، فيما يعاني أيمن أشرف من خشونة في الركبة.

وكان أحمد حجازي قد غادر معسكر منتخب بالاتفاق مع الجهاز الفني من نيروبي عاصمة كينيا إلى السعودية مباشرة.

من جهة أخرى، عاد منتخب مصر للتدرب اليوم الجمعة على استاد القاهرة، استعدادا لختام تصفيات أمم إفريقيا.

وأدى مجموعة البدلاء الذين لم يلعبوا أمام كينيا، مرانا بدنيا قويا اليوم، فيما اكتفى الأساسيون بمران استشفائي في الفندق.

منتخب مصر يستعد لمواجهة جُزر القُمر يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكانت مصر قد تعادلت مع كينيا بهدف لكل فريق في نيروبي، لتضمن التأهل إلى أمم إفريقيا رسميا.

منتخب مصر أيمن أشرف
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