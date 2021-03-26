فيديو في الجول – "يحاولون تدميرنا".. كرة القدم تشعل أزمة سياسية بين إسبانيا وكوسوفو

يقولون إن الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا هي وسيلة توحيد بين الشعوب، لكن أحيانا تتسبب أيضا في اشتعال أزمات سياسية نائمة.

في حالة إسبانيا وكوسوفو، فإن كرة القدم قد ساهمت بالتأكيد في تأجيج التوتر بين الدولتين قبل مباراتهما في تصفيات المونديال بنهاية الشهر الجاري.

لماذا؟ ما السبب؟ ماذا حدث قبل أسبوعين وأشعل الأزمة؟ ما الخلفية التاريخية؟ كل ذلك يخبركم به فيديو FilGoal.com.

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