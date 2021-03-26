فيديو في الجول – "يحاولون تدميرنا".. كرة القدم تشعل أزمة سياسية بين إسبانيا وكوسوفو

الجمعة، 26 مارس 2021 - 21:21

كتب : زكي السعيد

كوسوفو

يقولون إن الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا هي وسيلة توحيد بين الشعوب، لكن أحيانا تتسبب أيضا في اشتعال أزمات سياسية نائمة.

في حالة إسبانيا وكوسوفو، فإن كرة القدم قد ساهمت بالتأكيد في تأجيج التوتر بين الدولتين قبل مباراتهما في تصفيات المونديال بنهاية الشهر الجاري.

لماذا؟ ما السبب؟ ماذا حدث قبل أسبوعين وأشعل الأزمة؟ ما الخلفية التاريخية؟ كل ذلك يخبركم به فيديو FilGoal.com.

أخبار متعلقة
إيميليو نسويه.. من طفل إسبانيا المعجزة إلى البطل القومي لـ غينيا الاستوائية تصفيات المونديال – إسبانيا تتعثر أمام اليونان.. وإبراهيموفيتش يساهم في فوز السويد "امسح الكود لتعرف لاعبينا".. إنريكي يعلن قائمة إسبانيا لتوقف مارس الدولي بطريقة رائعة لا ليجا تحتفل بإصدار قاموس "إسباني - عربي" لكرة القدم بالتعاون مع سفارة إسبانيا في مصر

منتخب إسبانيا إسبانيا كوسوفو تصفيات المونديال تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر مقرب من رمضان صبحي لـ في الجول: يحتاج 12 يوما للتأهيل 8 دقيقة | منتخب مصر
كرة طائرة – الأهلي ينتزع الصدارة بعد الفوز على الترسانة 17 دقيقة | رياضات أخرى
أيمن أشرف وحمدي فتحي يغادران معسكر منتخب مصر 30 دقيقة | منتخب مصر
فيديو في الجول – "يحاولون تدميرنا".. كرة القدم تشعل أزمة سياسية بين إسبانيا وكوسوفو 50 دقيقة | أوروبا
المريخ يعلن حضور الجماهير لمباراة الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة – الزمالك يتصدر.. والأهلي يتقدم ساعة | رياضات أخرى
حوار – حارس يونايتد السابق عن الاكتئاب وإدمان الكحول.. وضرب رأسه في الحائط ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – الزمالك يهزم سبورتنج.. والأهلي ينتصر على طلائع الجيش ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 عمرو جمال يعلّق على عدم انضمامه للمنتخب.. ويكشف ما أخبره به موسيماني 3 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 4 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر
قد ينال إعجابك