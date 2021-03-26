كرة سلة – الزمالك والاتحاد والجزيرة في الصدارة.. والأهلي يتقدم

الجمعة، 26 مارس 2021 - 20:54

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - كرة سلة

عاد الزمالك لصدارة ترتيب دوري السوبر لكرة السلة المصرية بالشراكة مع الاتحاد السكندري بعد الفوز على طلائع الجيش، فيما تقدم الأهلي للمركز الرابع بعد الفوز على الجزيرة.

وفاز الأهلي على الجزيرة بنتيجة 72-64، ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري السوبر لكرة السلة.

في مباراة أخرى، فاز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 73-60، فيما فاز سموحة على المصرية للاتصالات 69-67.

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مباراة الزمالك شهدت غياب أوجوستي بوش المدرب الإسباني للفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأخيرا، فاز الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة 90-68 على صالة الاتحاد السكندري.

وجاء ترتيب المسابقة حتى الآن كالتالي:

1-الجزيرة: 18 نقطة.

2-الاتحاد السكندري: 18 نقطة.

3-الزمالك: 18 نقطة.

4-سبورتنج: 15 نقطة.

5-الأهلي: 15 نقطة.

6-سموحة: 14 نقطة.

7-المصرية للاتصالات. 11 نقطة.

8-طلائع الجيش: 11 نقطة.

وستكون مباريات الجولة الـ11 من المسابقة يوم الإثنين المقبل، إذ يلعب الزمالك مع الأهلي في دربي القاهرة وقمة الجولة.

وتعد تلك المرحلة ترتيبية بين الفرق الثمانية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية لتحديد البطل.

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