كرة يد – الزمالك يهزم سبورتنج.. والأهلي ينتصر على طلائع الجيش

واصل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري للمحترفين في كرة اليد بعد الفوز على سبورتنج.

وفاز الزمالك على سبورتنج بنتيجة 28-26 على صالة نادي الأوليمبي في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة العاشرة من المسابقة.

جاءت المباراة متكافأة جدا بين الفريقين، قبل أن يصنع محمود فلفل الفارق بتصدياته في الدقائق الأخيرة، وبمساعدة يحيى الدرع.

وفي مباراة أخرى، فاز الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 33-28 على صالة النادي الأهلي.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ30 في صدارة ترتيب المسابقة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.