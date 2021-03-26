كرة سلة - حكام مصريين في الأوليمبياد وكأس العالم للناشئين
الجمعة، 26 مارس 2021 - 20:00
كتب : محمد سمير
تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة، إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي للعبة "فيبا" باختيار ثلاثي التحكيم المصري سارة جمال، وعمرو أبو علو، واأية خالد لتمثيل مصر في محافل عالمية مقبلة.
وأوضح الاتحاد الدولي في خطابه للاتحاد المصري أنه تقرر اختيار الحكمة المصرية سارة جمال لإدارة مباريات كرة السلة 3*3 في دورة الألعاب الأولمبية بـ طوكيو 2021، خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.
وجاء اختيار سارة جمال الحكمة المحجبة الدولية الأولى في العالم لتصبح المصرية الإفريقية العربية الوحيدة التي ستدير مباريات في دورة ألعاب أولمبية بعد أن سطرت تاريخًا طويلًا في التحكيم خلال السنوات القليلة الماضية في بطولات قارية وعالمية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والدولي للعبة.
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الدولي في خطابه للاتحاد المصري على اختيار الحكم المصري الدولي عمرو أبو علو للمشاركة في إدارة كأس العالم تحت 19 سنة للناشئيم المقرر إقامتها في لاتفيا.
وقد تم اختيار عمرو أبو علو ضمن 3 حكام أفارقة وحكم عربي آخر للمشاركة في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 3 إلى 11 يوليو من العام الجاري في لاتفيا.
وسبق لـ أبو علو المشاركة في كأس العالم تحت ١٧ سنة للناشئيات في بيلاروسيا عام ٢٠١٨، ومن قبلها في كأس العالم تحت ١٩ سنة للشباب في مصر عام ٢٠١٧، ليواصل بعدهم أداءه في بطولات دولية كبرى تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والدولي في الفترة الماضية ليتم اختياره للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 19 سنة 2021.
وأشار الاتحاد الدولي في خطابه للاتحاد المصري أنه تقرر اختيار الحكم الدولي أية خالد لتمثيل مصر في بطولة كأس العالم تحت 19 سنة للناشئات المقرر إقامتها في المجر.
واكد الاتحاد الدولي "فيبا" أن أٓية خالد ستكون المصرية الإفريقية العربية الوحيدة التي ستشارك في إدارة مباريات البطولة، المقرر إقامتها في الفترة من 7 لـ 15 أغسطس المقبل.
وسبق لأية خالد إدارة نهائي بطولة إفريقيا للأندية رجال في 2017 بأوغندا، والمشاركة في نهائيات بطولة الأفرو باسكت 2019 بجانب عدد من المباريات الدولية في الفترة الماضية.
وقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، تهنئته للثلاثي بعد اختيارهم ضمن صفوة الحكام في العالم للمشاركة في البطولات الكبرى متمنيًا لهما تقديم أداءهم المعتاد لتشريف التحكيم المصري.