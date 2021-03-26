كرة سلة - حكام مصريين في الأوليمبياد وكأس العالم للناشئين

الجمعة، 26 مارس 2021 - 20:00

كتب : محمد سمير

عمرو أبو علو، وسارة جمال، وأية خالد حكام مصر في كرة السلة

تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة، إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي للعبة "فيبا" باختيار ثلاثي التحكيم المصري سارة جمال، وعمرو أبو علو، واأية خالد لتمثيل مصر في محافل عالمية مقبلة.

وأوضح الاتحاد الدولي في خطابه للاتحاد المصري أنه تقرر اختيار الحكمة المصرية سارة جمال لإدارة مباريات كرة السلة 3*3 في دورة الألعاب الأولمبية بـ طوكيو 2021، خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وجاء اختيار سارة جمال الحكمة المحجبة الدولية الأولى في العالم لتصبح المصرية الإفريقية العربية الوحيدة التي ستدير مباريات في دورة ألعاب أولمبية بعد أن سطرت تاريخًا طويلًا في التحكيم خلال السنوات القليلة الماضية في بطولات قارية وعالمية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والدولي للعبة.

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وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الدولي في خطابه للاتحاد المصري على اختيار الحكم المصري الدولي عمرو أبو علو للمشاركة في إدارة كأس العالم تحت 19 سنة للناشئيم المقرر إقامتها في لاتفيا.

وقد تم اختيار عمرو أبو علو ضمن 3 حكام أفارقة وحكم عربي آخر للمشاركة في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 3 إلى 11 يوليو من العام الجاري في لاتفيا.

وسبق لـ أبو علو المشاركة في كأس العالم تحت ١٧ سنة للناشئيات في بيلاروسيا عام ٢٠١٨، ومن قبلها في كأس العالم تحت ١٩ سنة للشباب في مصر عام ٢٠١٧، ليواصل بعدهم أداءه في بطولات دولية كبرى تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والدولي في الفترة الماضية ليتم اختياره للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 19 سنة 2021.

وأشار الاتحاد الدولي في خطابه للاتحاد المصري أنه تقرر اختيار الحكم الدولي أية خالد لتمثيل مصر في بطولة كأس العالم تحت 19 سنة للناشئات المقرر إقامتها في المجر.

واكد الاتحاد الدولي "فيبا" أن أٓية خالد ستكون المصرية الإفريقية العربية الوحيدة التي ستشارك في إدارة مباريات البطولة، المقرر إقامتها في الفترة من 7 لـ 15 أغسطس المقبل.

وسبق لأية خالد إدارة نهائي بطولة إفريقيا للأندية رجال في 2017 بأوغندا، والمشاركة في نهائيات بطولة الأفرو باسكت 2019 بجانب عدد من المباريات الدولية في الفترة الماضية.

وقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، تهنئته للثلاثي بعد اختيارهم ضمن صفوة الحكام في العالم للمشاركة في البطولات الكبرى متمنيًا لهما تقديم أداءهم المعتاد لتشريف التحكيم المصري.

كرة سلة أوليمبياد طوكيو
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