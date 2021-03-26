موندو ديبورتيفو: فاتي لا يستطيع النوم بسبب الآلم

الجمعة، 26 مارس 2021 - 19:15

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة

يبدو أن معاناة أنسو فاتي لاعب برشلونة مع الإصابة لم تنته بعد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فإن فاتي لا يستطيع النوم بسبب آلام الركبة بعد إصابته بتمزق في الغضروف.

ونشرت الصحيفة تقريرا يفيد بأن فاتي استقيظ في الـ3 فجرا قبل أيام متألما لتورم ركبته.

ويعاني فاتي من إصابة في ركبته منذ مباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وأجرى فاتي عملتين جراحيتين في الفترة الماضية، وقد يجري الثالثة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وكانت "موندو ديبورتيفو" قد كشفت في وقت سابق عن أن موسم فاتي سيتحدد خلال 15 يوما.

وتقرر إخضاع فاتي لاختبار طبي لقياس قدرته على التحمل، على أن ينفذ هذا البرنامج خلال 15 يوما وبعدها سيقرر الطاقم الطبي متى يعود للملاعب وهل سيحتاج لتدخل جراحي ثالث أم لا.

ويستهدف الاختبار الضغط على المفصل ومعرفة هل سيصمد، وسيجري اللاعب جلسات تقوية وإذ تمكنت ركبته من مقاومة الجهد دون التسبب في التهاب سيتجنب إجراء عملية ومن الممكن أن يعود إلى الملاعب هذا الموسم.

فاتي (18 عاما) خاض الموسم الحالي 10 مباريات سجل 5 وصنع 4 في جميع المسابقات.

أنسو فاتي برشلونة
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