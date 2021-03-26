اتحاد الكرة يُقر دقيقة حداد قبل المباريات على ضحايا قطار سوهاج

أقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وقوف دقيقة حداد قبل مباريات كافة المسابقات على أرواح ضحايا حادث قطار سوهاج.

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم، جميع الضحايا، متمنيا لأهلهم الصبر والسلوان، وللمصابين بتمام الشفاء.

كان حادث تصادم قطارين قد وقع صباح اليوم الجمعة في محافظة سوهاج، ولم يتحدد عدد الضحايا والمصابين على إثره حتى الآن.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جُزر القُمر يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتسأتنف مباريات الدوري المصري يوم 2 أبريل المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي.