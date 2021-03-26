بويول: ميسي في أفضل مكان.. وكومان يستحق الاحترام

الجمعة، 26 مارس 2021 - 18:46

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - رونالد كومان - برشلونة

يرى كارليس بويول مدافع برشلونة السابق أن ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني يتواجد أفضل مكان مشيرا إلى أن رونالد كومان مدرب الفريق يستحق الاحترام على ما يقدمه مع الفريق.

وقال بويول في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية عن ميسي: "تحدثنا منذ فترة قصيرة بعدما عادل عدد مباريات تشابي".

وواصل "كان في حالة جيدة ولديه لرغبة (للعب والفوز بالبطولات".

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واستمر "ستكون أخبار ممتازة للنادي إذا استمر، أعتقد أنه يتواجد في أفضل مكان".

وينتهي عقد ميسي بنهاية الموسم الحالي مع برشلونة ولم يجدده عقده حتى الآن.

وتحول بويول للحديث عن كومان، وقال: "اللاعبون سعداء معه، فهو أسطورة لهذا النادي".

وأضاف "يقوم بعمل جيد، ويستحق الاحترام والثقة، وعقب نهاية الموسم سنقيم الأمر".

وأكمل "هناك تغييرا في طاقة الفريق، أرى أنهم في موقع مناسب، مع ثبات في المستوى، كما أننا عُدنا في النتيجة ضد في كأس الملك".

وانتصر برشلونة 3-0 على إشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد خسارته 2-0 في الذهاب.

وتابع "هدف أخر ضد باريس سان جيرمان كان ليغير كل شيء".

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 ضد الفريق الفرنسي بعد الخسارة 5-2 في مجموع المباراتين.

وأوضح "لدينا مشروع جديد بمدرب جديد ولاعبين صغار ولا يزال أمامنا فرصة في الدوري وسنلعب نهائي الكأس".

وأتم "الفريق لديه عناصر رائعة ولقد فُزنا بالعديد من الألقاب في السنوات الأخيرة. هؤلاء اللاعبون يستحقون الثقة".

ولعب بويول 593 مباراة مع برشلونة وبلقب الدوري الإسباني 6 مرات بالإضافة للقب دوري الأبطال 3 مرات.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني الثاني في برصيد 62 نقطة بفارق 4 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ66 نقطة.

ليونيل ميسي برشلونة
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