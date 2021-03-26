في الدرجة الثانية – بتروجت يواصل الانتصارات.. وزد يحقق فوزه مع الأول إسماعيل يوسف

أُقيمت اليوم الجمعة مباريات الجولة 19 لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

وفاز بورتو السويس على جمهورية شبين بهدف محمود صالح ليرتفع رصيده لـ33 نقطة في وصافة الجدول.

وتعادل الداخلية مع النجوم دون أهداف.

ليرتفع رصيد الداخلية للنقطة 33 في صدارة الترتيب.

وتعادل المريخ مع الترسانة دون أهداف.

ونجح إسماعيل يوسف في تحقيق الفوز الأول مع زد بعدما تخطى كوكاكولا بهدفين دون مقابل سجلهمها محمد شاهين ونانا.

ورفع زد رصيده للنقطة 25.

وفاز النصر على سرس الليان بملعب الأخير بهدف ليرفع رصيده لـ23 نقطة.

وحقق منتخب السويس الانتصار على السكة الحديد بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده لـ 26 نقطة.

وتعادل الزرقا مع القناة بهدف لكل فريق إذ تقدم محمد عصام للزرقا وتعادل علي شوقي للقناة.