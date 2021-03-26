علاء نبيل لـ في الجول: لا يوجد تواصل بين اللاعبين والجهاز.. نحصل على نتائج دون أداء مقنع

الجمعة، 26 مارس 2021 - 17:51

كتب : أحمد شاكر

مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة كينيا

انتقد علاء نبيل المدير الفني السابق للمقاولون العرب أداء منتخب مصر ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا.

وتعادل المنتخب ضد كينيا بهدف ليتأهل رسميا لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال نبيل لـFilGoal.com عن المباراة: "المنتخب معتاد على هذه الطريقة، الموضوع ليس متعلق باللاعبين أو الجهاز الفني".

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وشرح "لم نظهر بهذا الشكل السيء من قبل، نعاني منذ فترة من الأداء الممل الذي يجعلك تكره كرة القدم".

وأردف "بغض النظر عن النتائج لأن التصريحات الآن تدور حول تأهل المنتخب".

وأضاف "المنتخب لعب 10 دقائق فقط وسجل بعد دقيقتين ولم تلمس كينيا الكرة رغم أنها تلعب على ملعبها لأنها كانت خائفة من مصر".

وتابع "بعد ذلك تحولت لمباراة من جانب واحد لكينيا".

وشدد "اللاعبون لم يصلوا للملعب والجهاز لم يعرف يدير المباراة".

وأوضح "الجانب الهجومي به محترفين مثل محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه؛ لذا نرغب في معرفة لماذا ظهروا بشكل سيء؟".

واستمر "الثلاثي كان سيئا ومعنى ذلك أنه لا يوجد اتصال بين اللاعبين والجهاز الفني، هناك شيئا ما مفقود".

وأردف "سبق لي تدريب منتخبات، وأعرف أن اللاعب المحترف حين يأتي للمنتخب يكون سعيدا ويقدم كل ما لديه بسبب الانسجام بينه وبين المدرب".

وكشف "كنا نذهب لاستقبال اللاعبين المحترفين وتوصيلهم للمطار ونتواصل معهم بشكل مستمر ونبارك لهم على مستواهم مع أنديتهم".

وأكمل "هناك مسافة بين اللاعبين والجهاز الفني لأن الأمر ليس متعلقا بوحدة تدريبية أو بطريقة اللعب".

وواصل: "أنا محبط بسبب الأداء، فهذا ليس أداء المنتخب، ومنذ تولى الجهاز الفني الحالي لم نشاهد أي جديد، فمنذ فترة هيكتور كوبر وخافيير أجيري لم نكن نلعب كرة قدم".

وأتم حديثه في هذه الجزئية "الجهاز الجديد يقدم نتائج دون أداء".

وحول مباراة جُزر القٌمر، قال: "رأيي أن يقوم الجهاز الفني بإعطاء الفرص للاعبين مختلفين لكي يثبتوا أنفسهم حتى تكون الأمور واضحة في أمم إفريقيا".

ويلعب منتخب مصر ضد جُزر القٌمر يوم الإثنين المقبل في الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات أمم إفريقيا.

منتخب مصر
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