مران الزمالك – تدريبات بدنية لـ أحمد فتوح.. وعودة المثلوثي

الجمعة، 26 مارس 2021 - 15:59

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد أبو الفتوح

عاد أحمد أبو الفتوح وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك للمشاركة في مران الفريق الذي أقيم اليوم الجمعة استعدادا للقاء مولودية الجزائر.

وكان أبو الفتوح انتظم في المران الجماعي بعدما تسببت نزلة برد في استبعاده من معسكر منتخب مصر.

وانتظم كذلك حمزة المثلوثي في المران الجماعي عقب عودته من تونس أمس الخميس بعد حصوله على فترة راحة سلبية.

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وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين شرح خلالها ما ينوي تنفيذه في المران للتدرب عليه استعدادا للمعترك الإفريقي.

كما ركز كارتيرون على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين في المران.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين كل منهما أدى تدريبات بدنية قوية تحت قيادة مدرب الأحمال.

وحرص عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك على حضور المران لمؤازرة اللاعبين.

وعاد أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الزمالك مواليد 2003 للتدرب مع الفريق الأول بعدما غاب أمس الخميس لمشاركته في لقاء ودي مع فريقه ضد بتروجت.

واستغل إمام عاشور فترة الراحة السلبية من معسكر منتخب مصر الأولمبي وتواجد في المران لمساندة زملائه.

وسيلاقي الزمالك منافسه مولودية الجزائر في الثالث من شهر أبريل المقبل في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الترجي بعشرة نقاط المجموعة الرابعة وضمن التأهل رسميا لربع النهائي.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني بثماني نقاط.

ويأتي الزمالك ثالثا بنقطتين ويليه تونجيث بنقطة وحيدة في المركز الرابع.

الزمالك أحمد أبو الفتوح حمزة المثلوثي
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