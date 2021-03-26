أسامة عرابي لـ في الجول: لا خلاف على تشكيل المنتخب أو طريقة اللعب.. ولكن

الجمعة، 26 مارس 2021 - 13:46

كتب : حسام نور الدين

تدريبات منتخب مصر استعدادا لكينيا

يرى أسامة عرابي نجم مصر والأهلي السابق أنه لو أتيحت الفرصة لأي شخص ليضع تشكيل منتخب مصر أمام كينيا ويختار طريقة اللعب فسيعهد لما اختاره الجهاز الفني بقيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة.

قبل أن يستدرك في حديثه لـFilGoal.com قائلا: "لكن أداء المنتخب كان غير مقنع وغير مرضي بالفعل".

وواصل "لا يوجد سبب واضح التشكيل والطريقة لا خلاف عليهما ولو سألت أي شخص قبل المباراة فـ95% منهم سيختار التشكيل الذي بدأ اللقاء".

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وأكمل عرابي "نحتاج للتحسن في وسط الملعب، فقد كان هناك فجوة كبيرة بين ثنائي الارتكاز ورباعي الهجوم استغلها منتخب كينيا للسيطرة على اللقاء وهو ما منحهم التفوق".

وعن مواجهة جزر القُمر قال: "الطبيعي أن نخوض المبارة بتشكيل أساسي مع تبديلات في حدود صغيرة جدا، فهناك فرصة لبدء الإعداد جيدا للبطولة لذا يجب خوض اللقاء بجدية لتحقيق أكبر استفادة فنية".

ويحتاج منتخب مصر للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان تصدر المجموعة السابعة.

فيما سيعصف أي تعادل إيجابي بمنتخب مصر إلى المركز الثاني ويعطي الصدارة لجزر القُمر عقب التعادل سلبا في الجولة الثانية.

وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات ضمن منافسات المجموعة السابعة.

مصر كينيا تصفيات إفريقيا أسامة عرابي
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