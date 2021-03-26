لاعب جزر القُمر: نرغب في الفوز على مصر.. نريد الصدارة بعدما حققنا ما لم يكن متوقعا

الجمعة، 26 مارس 2021 - 12:24

كتب : FilGoal

لاعبو جُزر القُمر يحتفلون بهدف في مرمى كينيا

قال سعيد بكاري لاعب آر كي سي فالفيك ومنتخب جزر القُمر إن الأخير سيعمل على مواجهة مصر يوم الإثنين المقبل من أجل الفوز وتصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وضمن منتخبا مصر وجزر القُمر التأهل رسميا للبطولة التي ستقام في الكاميرون في شهر يناير المقبل عن المجموعة السابعة ويتنافسان على الصدارة.

وقال سعيد بكاري لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عقب تأهل منتخب بلاه لأمم إفريقيا رسميا لأول مرة: "أن نواجه مصر من أجل الصدارة فهذا شيء خاص".

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وواصل "قدمنا مباراة عظيمة في ملعبنا ضد مصر وأعتقد إننا كنا نستحق الفوز".

وبسؤاله هل يعد الحديث حول إمكانية الفوز على مصر مضحكا لمنتخب يشارك لأول مرة في أمم إفريقيا أجاب ضاحكا "بالطبع شيء مضحك".

واستدرك "لكن قبل عامين لم يتوقع أحد تأهلنا لأمم إفريقيا والآن نتحدث حول إمكانية هزيمة مصر، بالتأكيد هو منتخب كبير ولكن في الملعب سنكون 11 لاعبا ضد 11 مثلهم".

وأكمل سعيد بكاري "نستطيع هزيمة أي شخص وفي مباراة واحدة كل شيء يمكن أن يحدث".

وأتم لاعب منتخب جزر القُمر حديثه قائلا: "لا نخشى أحدا وليس لدينا نجوما ولكننا فريق به العديد من اللاعبين الجيدين".

ويحتاج منتخب مصر للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان تصدر المجموعة السابعة.

فيما سيعصف أي تعادل إيجابي بمنتخب مصر إلى المركز الثاني ويعطي الصدارة لجزر القُمر عقب التعادل سلبا في الجولة الثانية.

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