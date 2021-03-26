مران الأهلي – جلسة بين موسيماني وناصر ماهر.. وتدريبات استشفائية للاعبين

الجمعة، 26 مارس 2021 - 12:07

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني وناصر ماهر - الأهلي

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع ناصر ماهر لاعب خط وسط الفريق خلال مران اليوم الجمعة.

وجاءت تلك الجلسة لتحفيز ناصر ماهر بعد عودته من الإصابة وفي إطار الاجتماعات التي يعقدها المدرب الجنوب إفريقي مع لاعبي الفريق بشكل فردي او جماعي.

وخاض الأهلي مرانا استشفائيا صباح اليوم الجمعة للتخلص من الإجهاد العضلي بعد المباراة الودية التي أقيمت أمس الخميس ضد فريق الشباب بالنادي.

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ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان في الـ31 من شهر مارس الجاري لملاقاة المريخ في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه المريخ في الثالث من شهر أبريل المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط فيما يتصدرها سيمبا بعشرة نقاط.

ويأتي فيتا كلوب ثالثا بأربع نقاط وأخيرا المريخ بنقطة واحدة.

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