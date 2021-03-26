إيكاردي: سعيد في باريس سان جيرمان.. وعوقبنا بسبب الموسم الماضي

أصر ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي على شعوره بالسعادة في ظل التقارير التي تربطه بالعودة إلى الدوري الإيطالي من جديد.

ماورو إيكاردي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال إيكاردي لموقع النادي الرسمي: "عندما وصلت معُارا، فعلت كل ما بوسعي لصنع الفارق ومساعدة الفريق بأهدافي، كان عاما جيدا".

وأضاف "أنا سعيد للغاية لأن النادي فعّل تعاقدي وأراد أن استمر لمدة 4 سنوات أخرى، بالنسبة لي هو شرف ومصدر فخر، منذ اليوم الأول لوصولي شعرت بشيء جيد هنا، فريق رائع يحصد الألقاب هو ما يبحث عنه اللاعب".

وواصل "الموسم الماضي كان رائعا، وآمل أن نستمر في التطور وحصد الألقاب، اعتقد أنه أمرا صعبا علينا في ظل التغييرات بسبب فيروس كورونا، لعبنا نهائيين ووصلنا لنهائي دوري الأبطال".

وأكمل "عندما انتهى دوري الأبطال عدنا لباريس من أجل خوض الدوري الذي كان قد بدأ، لم نحظى بفترة إعداد، الأمر كان صعبا وعوقبنا بسببه حسبما اعتقد".

وأتم "تسبب الأمر في عديد الإصابات بالنصف الأول من الموسم، مثل كل عديد الفرق التي وصلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي".

وسيكون أمام باريس مواجهة ثأرية عندما يلتقي بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما تفوق البافاري على الفريق الباريسي في نهائي النسخة الماضية.

وكانت تقارير إيطالية قد ربطت الأرجنتيني بالعودة إلى إيطاليا من بوابة يوفنتوس أو روما الذي يهتم بالحصول على خدماته في الصيف.

الأرجنتيني البالغ 28 عاما سجل الموسم الحالي 7 أهداف وصنع 6 في 19 مباراة بجميع المسابقات.

ومنذ انضمامه إلى باريس الموسم الماضي حقق إيكاردي 4 ألقاب وخاض إجمالا 53 مباراة سجل 27 وصنع 10.